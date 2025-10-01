Femeie găsită vinovată de cea mai mare escrocherie cu criptomonede din lume. Cum a acționat „Zeița Bogăției” FOTO

O femeie din China a fost condamnată în Marea Britanie după ce a condus o schemă frauduloasă cu Bitcoin în valoare de 5,5 miliarde de lire.

Condamnarea acesteia vine după o anchetă complexă a Poliției Metropolitane a Londrei (Met), cu privire la spălarea internațională de bani.

„Zhimin Qian, 47 de ani (04.09.1978), fără domiciliu stabil, s-a declarat vinovată luni, 29 septembrie, la Curtea Coroanei de la Southwark, pentru următoarele infracțiuni prevăzute de Legea privind produsele infracțiunilor (2002):

-Achiziționarea de bunuri provenite din activități infracționale, și anume criptomonede.

-Deținerea de bunuri provenite din activități infracționale, și anume criptomonede.

Confiscarea este rezultatul unei anchete lansate în 2018 pe baza informațiilor primite cu privire la transferul de active provenite din activități infracționale, în cadrul căreia Poliția Metropolitană a confiscat 61.000 de Bitcoin de la cetățeana chineză Zhimin Qian (cunoscută și sub numele de Yadi Zhang)”, reiese dintr-un comunicat al Poliției Metropolitane.

Potrivit Met, între 2014 și 2017, Zhang a orchestrat o fraudă la scară largă în China, înșelând peste 128.000 de persoane și depozitând fondurile obținute ilegal în active Bitcoin.

După escrocherie, femeia a fugit din China. Folosindu-se de documente false, ea a intrat în Marea Britanie, unde, în septembrie 2018, a încercat să spele banii obținuți prin achiziționarea de proprietăți, cu ajutorul complicelui Jian Wen, mai transmite Poliția Metropolitană.

„O anchetă meticuloasă”

„Declarația de vinovăție de astăzi marchează apogeul anilor de investigații ale echipelor Met pentru criminalitate economică și ale partenerilor noștri. Acesta este unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani din istoria Regatului Unit și unul dintre cele mai valoroase cazuri de criptomonede la nivel global. Sunt extrem de mândru de echipă.

Printr-o anchetă meticuloasă și o cooperare fără precedent cu autoritățile chineze, am reușit să obținem dovezi convingătoare privind originea criminală a criptoactivelor pe care Qian a încercat să le spele în Marea Britanie.

Gândurile mele se îndreaptă către miile de victime înșelate în această schemă și sper că rezultatul de astăzi recunoaște prejudiciul cauzat de Qian și consolidează angajamentul ferm al Poliției Metropolitane față de justiție”, a transmis șeful Comandamentului pentru criminalitate economică și cibernetică al Met, Will Lyne.

Complicele

„Anul trecut, în cadrul aceleiași anchete conduse de ofițerii specializați în infracțiuni economice ai Met, Jian Wen a fost, de asemenea, condamnată la închisoare pentru rolul său în operațiunea criminală.

Anchetatorii Met au dovedit că ea a fost implicată în înlesnirea transferului unui portofoliu de criptomonede, care conținea 150 de Bitcoin. La momentul respectiv, acesta era evaluat la 1,7 milioane de lire sterline. Ea a fost condamnată la șase ani și opt luni de închisoare la Southwark Crown Court miercuri, 22 mai 2024”, mai reiese din comunicatul Poliției.

„Zeița Bogăției”

Publicația chineză Lifeweek transmitea în 2024 că investitorii ar fi cheltuit „sute de mii până la zeci de milioane” de Yuani (1 euro = 8,4 Yuani) în investițiile promovate de Qian, potrivit BBC News.

Femeia a profitat de popularitatea criptomonedelor în China de la momentul respectiv, iar schema promitea dividende zilnice și profituri garantate, conform Lifeweek.

De asemenea, compania lui Qian promitea că va ajuta China să devină un centru financiar și tehnologic, prezentând proiecte și instituții pe care pretindea că le are în toată țara.

Yes, it's real. UK authorities seized ~61,000 BTC from Zhimin Qian, linked to a scam that defrauded 128,000+ people in China (2014-2017). She pleaded guilty to fraud/money laundering charges. Valued at ~£5-7B now. Source: Met Police news. pic.twitter.com/UVuDpvfoS1 — 🐺 WOLVES OF LUKSO 🆙️ (@WOLVESOFLUKSO) September 30, 2025

Printre victime se află oameni de afaceri, angajați ai băncilor și membri ai sistemului judiciar. Ei au fost îndemnați de familie și prieteni să investească în schema lui Qian, care era descrisă ca „Zeița Bogăției”.

