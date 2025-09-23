Femeie condamnată la închisoare după ce și-a ucis copiii. Minorii au fost ascunși în valize

Autor: Maria Popa
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 09:52
500 citiri
Femeie condamnată la închisoare după ce și-a ucis copiii. Minorii au fost ascunși în valize
Copii Foto: Pixabay

O cetățeană neozeelandeză originară din Coreea de Sud a fost găsită vinovată pentru uciderea celor doi copii ai săi, în vârstă de 6 și 8 ani.

Hakyung Lee a ascuns cadavrele lui Yuna și Minu Jo în valize și le-a pus într-un spațiu de depozitare din Auckland.

Minorii erau morți de 3-4 ani atunci când au fost descoperiți. Femeia a fost extrădată în Seul în anul 2022, după descoperirea înfiorătoare, potrivit AFP.

Procesul nu s-a concentrat pe faptul că Lee și-a omorât copiii, ci pe capacitatea ei de a înțelege că fapta sa fusese greșită.

Avocații femeii au invocat nebunia, prezicând că moartea soțului în anul 2017 a condus-o la o depresie severă și la gândirea că face un lucru moral prin uciderea minorilor.

Totuși, procuratura a arătat că Hakyung Lee știa foarte bine ce face, iar dovada vine din încercarea de a ascunde crimele și de a fugi din țară. Ea și-a schimbat numele și a rupt legăturile cu viața din Noua Zeelandă înainte de a pleca în Coreea de Sud.

Juriul din Auckland a avut nevoie doar de două ore pentru a pronunța verdictul de vinovăție.

Hakyung Lee riscă închisoare pe viață și va fi condamnată în luna noiembrie.

