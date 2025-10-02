Cazul care a șocat întreaga lume. Femeia din Australia condamnată la închisoare pe viață după ce și-a otrăvit trei rude contestă sentința

Australianca ce a fost condamnată la închisoare pe viață după uciderea a trei rude cu ciuperci otrăvitoare face apel împotriva sentinței.

Avocatul lui Erin Patterson a anunțat în fața unui tribunal din Melbourne că echipa de apărare încearcă să convingă autoritățile că au existat erori juridice, în vreme ce cazul care a șocat comunitatea din Korumburra și a atras atenția la nivel internațional rămâne unul dintre cele mai controversate procese din Australia.

Patterson a fost condamnată pe viață după ce și-a omorât socrii și pe sora soacrei cu ciuperci otrăvitoare servite cu vită Wellington.

Ea vrea să facă apel împotriva condamnării, a anunțat avocatul ei.

Condamnată la închisoare pe viață

La începutul lui septembrie, femeia a fost condamnată la închisoare pe viață după ce juriul a declarat-o vinovată de uciderea a trei rude și de tentativa de omor asupra unei alte rude, cărora le-a servit vita cu sos de ciuperci otrăvitoare.

Erin a susținut că este nevinovată pe tot parcursul procesului care a durat 11 săptămâni, precizând că masa criminală a fost „un accident”, potrivit BBC.

În timpul scurtei audieri administrative de joi, 2 octombrie, nu au fost oferite detalii cu privire la motivele invocate pentru apel, iar acesta nu a fost depus în mod oficial. De asemenea, apelul nu este un drept automat, avocații lui Erin trebuie să convingă Curtea de Apel din statul Victoria că au existat erori juridice și că ar trebui să audieze apelul.

Ads

Australianca a fost condamnată la închisoare pe viață, fără posibilitate de eliberare timp de cel puțin 33 de ani. Această pedeapsă este una dintre cele mai lungi aplicate vreodată unei femei în Australia. Erin a făcut săptămâna aceasta 51 de ani. Ea va avea peste 80 de ani înainte de a putea solicita eliberarea condiționată.

Femeia și-a ucis socrii, pe Don și Gail Patterson, ambii în vârstă de 70 de ani, și sora lui Gail, Heather Wilkinson, de 66 de ani, după ce le-a oferit o friptură Wellington otrăvită la casa ei din Victoria, în anul 2023.

Soțul lui Heather, Ian Wilkinson, a supraviețuit prânzului după ce și-a revenit din comă, dar are în continuare probleme de sănătate după otrăvire.

Cazul a șocat comunitatea din Korumburra, unde locuiau familiile Patterson și Wilkinson.

Procesul a durat câteva săptămâni și a atras atenția internațională. Un juriu format din 12 membri a găsit-o pe Erin Patterson vinovată de toate acuzațiile.

Potrivit unui judecător al Curții Supreme, infracțiunile lui Erin erau de „cea mai gravă categorie” și implicau o „acoperire elaborată”. Tot el mai spune că femeia „nu a arătat milă” pentru victimele sale în zilele de după prânz, când rudele sale luptau pentru viața lor la spital.

Ads