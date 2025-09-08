Australianca găsită vinovată de o triplă crimă cu ciuperci otrăvitoare a fost condamnată la închisoare pe viață

Autor: Maria Popa
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 09:14
155 citiri
Australianca găsită vinovată de o triplă crimă cu ciuperci otrăvitoare a fost condamnată la închisoare pe viață
Erin Patterson FOTO / captură video YouTube BBC News

Erin Patterson, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată luni, 8 septembrie, la închisoare pe viaţă, cu posibilitatea eliberării condiţionate după 33 de ani, pentru uciderea a trei membri ai familiei soţului său, după ce le-a servit o masă preparată cu ciuperci otrăvitoare.

Este epilogul unui caz care a stârnit groază şi fascinaţie în întreaga lume, relatează AFP.

„Lipsa totală de remuşcări din partea dumneavoastră nu face decât să răscolească cuţitul în rana victimelor”, a declarat judecătorul Christopher Beale, de la Curtea Supremă a statului Victoria din Melbourne. „Gravitatea faptelor dumneavoastră justifică aplicarea pedepselor maxime pentru crimele comise”, a adăugat el.

Faptele datează de la o masă în familie din iulie 2023. Această pasionată de gătit şi de cazuri criminale servise o specialitate englezească, beef Wellington, cu buretele viperei - una dintre cele mai periculoase ciuperci otrăvitoare. Trei invitaţi au murit, unul singur a supravieţuit. Soţul ei, de care este separată, refuzase invitaţia.

Motivele sale rămân misterioase după mai bine de două luni de proces la Morwell, un mic oraş rural din sud-estul Australiei, urmărit de mass-media şi de pasionaţii de cazuri criminale din întreaga lume.

A folosit ca pretext cancerul pentru a-şi atrage oaspeţii

La masa organizată de Erin Patterson în 29 iulie 2023, se aflau Don şi Gail Patterson, părinţii soţului ei, Simon. Mătuşa lui Simon, Heather Wilkinson, şi unchiul Ian, pastor al unei biserici baptiste locale, erau şi ei prezenţi. Simon a refuzat invitaţia, explicând că se simte incomod. „Sper că te vei răzgândi”, i-a răspuns Erin Patterson prin SMS. Separaţi din 2015 fără a fi divorţaţi, relaţia lor se deteriorase din cauza unui dezacord privind plata pensiei alimentare.

Patterson le-a spus oaspeţilor că suferă de cancer şi le-a cerut sfaturi despre cum să le spună acest lucru copiilor ei, potrivit procuraturii. Cu toate acestea, niciun dosar medical nu menţiona un astfel de diagnostic. Procuratura a concluzionat că era vorba de o minciună pentru a-şi atrage oaspeţii. Pentru masă, australianca a amestecat fileuri de vită cu ciuperci, învelind totul în aluat foietaj pentru a prepara vită Wellington. Un fel de mâncare „delicios”, potrivit mătuşii Heather Wilkinson.

Ciupercile, identificate ulterior ca amanita phalloides, pot avea un gust dulce care ascunde caracterul lor toxic. Acestea se numără printre cele mai mortale ciuperci de pe planetă şi sunt responsabile de 90% din toate decesele cauzate de consumul de ciuperci otrăvitoare. Don, Gail şi Heather au murit în decurs de o săptămână. Numai Ian, pastorul, a supravieţuit, după săptămâni de spitalizare.

„Detectiv de excepţie”

Erin Patterson a fost descrisă ca o mamă atentă, care juca un rol activ în cadrul comunităţii locale, oferindu-se voluntară pentru a edita buletinul informativ al localităţii. Era, de asemenea, membră a unui grup de pe Facebook unde discuta despre cele mai celebre crime din Australia. Prietena ei, Christine Hunter, a declarat la proces că avea reputaţia de „detectiv de excepţie”.

La bară, Patterson a asigurat că nu a vrut să omoare pe nimeni şi a susţinut că otrăvirea a fost accidentală. La sfârşitul procesului, justiţia a dezvăluit însă că ea fusese suspectată de poliţie că a încercat să-şi omoare soţul de trei ori între 2021 şi 2022. Era vorba tot de mâncăruri otrăvite, şi anume paste cu sos bolognese, pui korma şi un wrap cu legume.

Ea va avea la dispoziţie 28 de zile pentru a face apel după pronunţarea verdictului.

Joe Biden a fost operat. Problemele de sănătate ale fostului președinte american
Joe Biden a fost operat. Problemele de sănătate ale fostului președinte american
Fostul președinte american Joe Biden a suferit o operație Mohs, care este utilizată pentru tratarea celor mai comune forme de cancer de piele. El a suferit o intervenție chirurgicală pentru...
Președintele se declară mulțumit de actuala coaliție de guvernare. "Nu am motive de îngrijorare în acest moment"
Președintele se declară mulțumit de actuala coaliție de guvernare. "Nu am motive de îngrijorare în acest moment"
Președintele Nicușor Dan a declarat că este mulțumit de funcționarea coaliției și că nu are motive de îngrijorare privind stabilitatea acesteia, subliniind totodată că decizia privind...
#femeie condamnata inchisoare, #Australia, #ciuperci otravitoare, #crime, #fost sot, #cancer , #Australia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A fost filmat! Reactia total neasteptata a lui Donald Trump, in timp ce Carlos Alcaraz era in extaz
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ce au facut invitatii in momentul in care mirele a aprins o torta la o nunta din Cluj

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Australianca găsită vinovată de o triplă crimă cu ciuperci otrăvitoare a fost condamnată la închisoare pe viață
  2. Angajații niponi se plâng șefilor că turiștii străini le dau bacșișuri. „Nu vrem cultura bacșișului în Japonia”
  3. Președintele Nicușor Dan anunță că îi primește pe reprezentanții profesorilor la Cotroceni. Ce se va discuta la întâlnire
  4. Donald Trump anunță că așteaptă mai mulți lideri europeni la Casa Albă pentru noi discuții privind stoparea războiului din Ucraina
  5. Început de an școlar cu festivități anulate și proteste. „Vom ieși în stradă pentru viitorul educației”
  6. Restricții majore în trafic și ani de disconfort pentru bucureșteni. Magistrala M6 a metroului avansează greu după ce Comisia Europeană a refuzat finanțarea
  7. Israelul privează deținuții palestinieni de hrană, acuză Curtea Supremă israeliană. „Oamenii nu trebuie să înfometeze alți oameni”
  8. Sărbătoare mare la români. Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică, ziua care marchează hotarul dintre vară și toamnă
  9. Atac cibernetic în SUA. Administrația Trump dă vina pe serviciile secrete chineze
  10. Ultimul avertisment pentru Hamas. Mesajul lui Donald Trump către gruparea palestiniană