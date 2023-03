O femeie din Pennsylvania care a fost dată dispărută în 1992 a fost găsită într-un azil de bătrâni din Puerto Rico, după 31 de ani.

Ea a fost dusă la un azil de bătrâni din Puerto Rico în 1999 și, conform șefului adjunct al poliției din Ross Township, suferă de demență.

Deși autoritățile o declaraseră decedată în urma dispariției sale, un test ADN i-a confirmat identitatea, după ce un asistent social de la azil a alertat poliția din Pennsylvania, potrivit nbcbayarea.com.

”Nu am crezut. A fost un șoc total. Chiar am crezut că a fost moartă în toți acești ani. Nu ne-am așteptat la asta și a fost un șoc foarte mare să aflăm că este în viață. Suntem foarte fericiți și sper să pot merge să o văd”, a mărturisit sora femeii, Gloria Smith, potrivit Gândul.

Patricia Kopta, a well-known Pittsburgh street preacher known as "The Sparrow," was found alive in Puerto Rico more than three decades after she went missing. READ MORE: https://t.co/ztb0ZFkRk1 pic.twitter.com/t1XgY71lAe