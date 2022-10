O tânără a scris pe un grup de Facebook că își caută mama.

Femeia spune că este într-o situație disperată, după ce mama sa a dispărut și nu o poate găsi. Aceasta scrie că a anunțat poliția și a lăsat o poză cu femeia dispărută și informații despre ea, pentru cei care pot oferi informații.

Femeia este din județul Prahova.

„Îmi pare rău dacă deranjez cu postarea mea, însă sunt într-o situație disperată.

Mama mea a dispărut. Are telefonul închis, nimeni nu știe absolut nimic de ea, am sunat toate persoanele posibile care au avut și cea mai mică legătură cu ea. Da, am anunțat și poliția.

Câteva detalii despre ea: Numele ei este: VASILE DORINA VASILICA. Are 1,73-1,74 înălțime, corp atletic, este brunetă (în prezent are părul puțin mai lung ca în această poză), sprâncene negre, ochi căprui.

Ultima dată a fost văzută ieri, 14.10.2022, în jur de ora 14:30, în localitatea Albeșt-Paleologu, județul Prahova, iar ultima conversație telefonică a fost cu soțul ei (tatăl meu), după care și-a închis telefonul.

Orice informație contează.

Vă rog, nu știu nimic de ea. Un share ar ajuta enorm de mult.

Vă las atașată o poză cu ea.

Vă mulțumesc din suflet pentru atenție”, a scris femeia pe grupul de Facebook Info Trafic Prahova.

