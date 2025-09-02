O femeie de 37 de ani şi fiica sa în vârstă de cinci luni, din Argeș, dispărute de peste o săptămână, sunt căutate de polițiști

O femeie de 37 de ani şi fiica sa în vârstă de cinci luni, căutate de polițiști FOTO argespress.ro

O femeie din comuna argeșeană Poiana Lacului și fiica sa, în vârstă de cinci luni, dispărute de peste o săptămână, sunt căutate de polițiști.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș, dispariția femeii de 37 de ani și a fiicei sale a fost semnalată în cursul zilei de marți, 2 septembrie.

"Din verificările efectuate până la acest moment s-a stabilit că cea în cauză ar fi plecat în dimineața zilei de 23 august a.c., în jurul orei 09:30, afirmând că se va deplasa către municipiul Pitești. Cea în cauză nu este cunoscută cu plecări voluntare și are telefon mobil asupra sa, însă nu răspunde", arată IPJ.

Conform aceleași surse, polițiștii desfășoară cercetări pentru depistarea persoanelor dispărute, semnalmentele fiind transmise altor unități de poliție, precum și celorlalte structuri cu atribuții de legitimare a persoanelor - jandarmi și polițiști locali.

Semnalmente: 1,60-1,65 înălțime, aproximativ 75 kg, păr șaten, de lungime medie, ochi căprui.

Vestimentație: blugi de culoare albastru, tricou cu mânecă scurtă de culoare roz deschis, pantofi sport de culoare alb marca "ADIDAS".

"Persoanele care pot oferi informații despre cele în cauză sunt rugate să anunțe Serviciul Unic de Urgență 112 sau să ia legătura cu Poliția Municipiului Pitești", se mai menționează în comunicat.

