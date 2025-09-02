O femeie de 37 de ani şi fiica sa în vârstă de cinci luni, din Argeș, dispărute de peste o săptămână, sunt căutate de polițiști

Autor: Adrian Zia
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 23:29
182 citiri
O femeie de 37 de ani şi fiica sa în vârstă de cinci luni, din Argeș, dispărute de peste o săptămână, sunt căutate de polițiști
O femeie de 37 de ani şi fiica sa în vârstă de cinci luni, căutate de polițiști FOTO argespress.ro

O femeie din comuna argeșeană Poiana Lacului și fiica sa, în vârstă de cinci luni, dispărute de peste o săptămână, sunt căutate de polițiști.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș, dispariția femeii de 37 de ani și a fiicei sale a fost semnalată în cursul zilei de marți, 2 septembrie.

"Din verificările efectuate până la acest moment s-a stabilit că cea în cauză ar fi plecat în dimineața zilei de 23 august a.c., în jurul orei 09:30, afirmând că se va deplasa către municipiul Pitești. Cea în cauză nu este cunoscută cu plecări voluntare și are telefon mobil asupra sa, însă nu răspunde", arată IPJ.

Conform aceleași surse, polițiștii desfășoară cercetări pentru depistarea persoanelor dispărute, semnalmentele fiind transmise altor unități de poliție, precum și celorlalte structuri cu atribuții de legitimare a persoanelor - jandarmi și polițiști locali.

Semnalmente: 1,60-1,65 înălțime, aproximativ 75 kg, păr șaten, de lungime medie, ochi căprui.

Vestimentație: blugi de culoare albastru, tricou cu mânecă scurtă de culoare roz deschis, pantofi sport de culoare alb marca "ADIDAS".

"Persoanele care pot oferi informații despre cele în cauză sunt rugate să anunțe Serviciul Unic de Urgență 112 sau să ia legătura cu Poliția Municipiului Pitești", se mai menționează în comunicat.

"În acest moment nu e cazul". Sorin Grindeanu nu crede în demisia lui Ilie Bolojan. "Dialogul este cheia pentru funcţionarea coaliţiei"
"În acest moment nu e cazul". Sorin Grindeanu nu crede în demisia lui Ilie Bolojan. "Dialogul este cheia pentru funcţionarea coaliţiei"
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a anunțat marți seară, 2 septembrie, că i-a spus premierului Ilie Bolojan ceea ce avea de spus pe tema unei eventuale demisii din fruntea Guvernului...
"Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul". Grindeanu îl "înțeapă" din nou pe Bolojan. "Nu poți să intitulezi concedierele ca reformă"
"Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul". Grindeanu îl "înțeapă" din nou pe Bolojan. "Nu poți să intitulezi concedierele ca reformă"
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a afirmat marți seară, 2 septembrie, că întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre liderii coaliţiei şi preşedintele Nicuşor Dan nu a fost...
#femeie disparuta, #Arges, #cautari politie, #semnalmente femeie disparuta arges , #disparitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Unde a plecat Vlad Chiriches, dupa ce Gigi Becali l-a anuntat ca nu va mai juca la FCSB
ObservatorNews.ro
Batausul livratorului, aparat de mama la instanta: "A fost premiant". Victima sa munceste pentru 500 euro/luna
Adevarul.ro
Culisele sedintei de trei ore dintre Nicusor Dan si liderii Coalitiei. Testul de matematica la care a fost supus Bolojan de catre presedinte
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Armata Română nu are voie să tragă "spre teritoriul Ucrainei", dar în România "populația este protejată" împotriva dronelor, susține ministrul Moșteanu
  2. O femeie de 37 de ani şi fiica sa în vârstă de cinci luni, din Argeș, dispărute de peste o săptămână, sunt căutate de polițiști
  3. Ministrul Moșteanu spune că România va primi alt sistem Patriot în locul celui cedat Ucrainei, dar explică de ce întregul ajutor oferit este secret: "Ne-am golit depozitele"
  4. Ce se știe despre Kim Ju Ae, fiica lui Kim Jong Un și potențiala sa succesoare? Coreea de Nord ar putea avea o dictatoare
  5. CTP îl acuză pe Nicușor Dan: "L-a numit pe Bolojan premier ca Bolojan să încaseze toate loviturile la figură, iar domnul Nicușor Dan să își conserve capitalul politic"
  6. Bruierea GPS-ului avionului Ursulei von der Leyen pune războiul hibrid al lui Putin pe radarul Europei. NATO ia acest atac "foarte în serios", anunță Mark Rutte
  7. Donald Trump se declară "foarte dezamăgit de președintele Putin" și face un anunț ambiguu. Va încerca să ajute "oamenii să trăiască" în Ucraina VIDEO
  8. UPDATE Donald Trump, anunț dezamăgitor în conferința de presă așteptată cu sufletul la gură de toată planeta VIDEO
  9. Teoria conspirației în Germania. Șase candidați din partidul de extremă dreapta au murit înainte de alegeri
  10. "Nu avem timp de festivisme". Sindicatele din învățământ amenință: "Politicienii să se țină departe în 8 septembrie"

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 122 - Femeie păcălită de un...