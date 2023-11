O femeie evreică de 30 de ani a fost înjunghiată în propria casă, într-un oraș din Franța. Atacatorul a desenat o svastică pe ușă

O femeie evreică de 30 de ani a fost găsită înjunghiată în apartamentul ei din Lyon, Franța.

Atacatorul a desenat o svastică pe ușă și este încă în libertate.

Femeia a auzit soneria de la ușa casei sale din Lyon sâmbătă după-amiază. Când a răspuns, a fost înjunghiată de două ori în stomac, potrivit poliției, scrie presa internațională.

Atacatorul este un bărbat, care a fugit de la locul faptei și nu a fost încă găsit.

Poliția spune că acesta este îmbrăcat în negru și avea fața ascunsă în timpul atacului.

The attacker drew a swastika on her door and is still on the loose. pic.twitter.com/8JgsvERRmt

A 30-year-old Jewish woman has been found stabbed in her apartment in Lyon, France.

Un atac antisemit a avut loc și în Paris. A fost îndreptat împotriva afacerilor unei familii evreiești din Paris. Aceștia s-au trezit cu magazinul vandalizat.

„Evrei afară” și „intrare interzisă pentru evrei” urmate de o săgeată care duce la intrarea în magazin, erau semnele lăsate de cei care au vandalizat.

Antisemitic attack against Jewish family business in Paris.

The texts says:

“Jews out” and “entry forbidden for Jews” followed by an arrow leading to the store’s entrance.

What’s going on in France?

🇫🇷🇮🇱 pic.twitter.com/PnnoKV4sVI