Cum a fost posibil ca o femeie încătușată de polițiști să îi atace cu o pușcă de asalt, din mașina lor VIDEO

O femeie din Oklahoma a reușit să se elibereze de cătușe după ce a fost reținută de polițiști și a tras cu o pușcă de asalt asupra lor și a unor civili, relatează abc7.com

Incidentul a avut loc la periferia Oklahoma City, în timp ce femeia se afla pe bancheta din spate a unei mașini de poliție.

Rachel Zion Clay, în vârstă de 36 de ani, a fost reținută pentru că se comporta imprevizibil, dar nu urma să fie arestată, au precizat oamenii legii.

”În timp ce stătea pe bancheta din spate a mașinii de patrulare, a reușit să-și elibereze încheietura din cătușe, acestea fiind puse corespunzător”, a declarat șeriful adjunct al comitatului Grady, Gary Bogges, pentru KOKH-TV.

Femeia a accesat consola mașinii, de unde a luat pușca.

”Există câteva comutatoare, unul este un comutator pentru armă, pentru deblocare, pe care l-a găsit și a reușit să ia o pușcă AR-15. Apoi a reușit să-și dea seama cum să o încarce cu muniție, a setat-o pentru tragere și a tras aproximativ 10 cartușe către ofițerii noștri și un civil”, a mai spus el.

Police video captured the moment an Oklahoma woman broke free from her handcuffs and fired an AR-15 rifle from inside a patrol car.

More: https://t.co/DGNUOCBwLW pic.twitter.com/1WGcoACLwH