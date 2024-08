Concubinul femeii moarte după "accidentul" cu drujba a fost arestat preventiv pentru omor calificat

Femeia de 29 de ani care a murit după ce a luat foc în timp ce folosea o drujbă ar fi fost ucisă de concubinul ei. Poliția vasluiană l-a reținut pentru omor calificat pe bărbatul de 34 de ani care se afla cu ea în momentul „accidentului”. Se pare că fiul celor doi, în vârstă de 10 ani, a povestit polițiștilor ce s-a întâmplat cu adevărat.

Florentina Georgiana Fîșicaru a suferit arsuri grave pe 60% din suprafața corpului și a decedat la spital câteva zile mai târziu. Sora ei acuză vecinii din satul Simila, comuna Zorleni, că știau că femeia era abuzată fizic de concubinul ei, Mitică Constantin (34 ani).

Victima suferise arsuri pe fața și pe mâini la vârsta de 14 ani, așa că este dificil de imaginat clipele de groază prin care a trecut chiar din cauza bărbatului alături de care trăia. Acesta a stropit-o cu benzină și i-a dat foc chiar în fața copilului lor de 10 ani, cred anchetatorii.

Sora ei susține că victima ascundea faptul că este abuzată de bărbat, însă în acest caz violența domestică a ajuns la o cruzime înfricoșătoare. La 4 zile după incident, timp în care victima a murit, bărbatul a fost arestat preventiv pentru omor calificat.

„Nu vreau să acuz pe nimeni, dar toți știau în ce chin trăiește sora mea. Cu o zi înainte ca acest concubin să îi dea foc, eu am dus-o la spital. Sunt în concediu, venită din Germania, și când am văzut că se plângea, am convins-o să meargă la spital. Și mie, și medicilor ne-a spus că a fost bătută de o prietenă, dar eu știam clar cine este agresorul. Știam că sora mea îl protejează. Dar nimeni la spital nu a chemat Poliția, așa cum se procedează, iar urmarea o știți”, a declarat sora victimei pentru vremeanoua.ro.

Explicația bărbatului, cum că femeia ar fi fost cuprinsă de flăcări după ce o scânteie ar fi ajuns pe hainele ei în timp ce tăia lemne, a căzut odată cu cercetarea locului și a mărturiei copilului care se află acum în grija autorităților.

Ads