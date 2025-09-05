Și-a incendiat soția în zona intimă cu un arzător cu butelie și s-a trezit cu polițiștii la ușă. Motivul atacului fără precedent

Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 20:07
Și-a incendiat soția în zona intimă cu un arzător cu butelie și s-a trezit cu polițiștii la ușă. Motivul atacului fără precedent
Bărbat arestat Foto: Hepta

Un bărbat din judeţul Suceava care şi-a incendiat soţia în zona intimă cu un arzător cu butelie a fost arestat preventiv. El era băut şi a profitat de faptul că femeia este nevăzătoare. Victima are nevoie de 12-15 zile de îngrijiri medicale în urma rănilor suferite.

”La data de 31.08.2025, lucrătorii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 5 Dărmăneşti au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, de către numita S. M. cu privire la faptul că, la aceeaşi dată, în jurul orelor 12.30-13.00, aceasta a fost arsă cu un arzător prevăzut cu butelie în zona intimă”, anunţă, vineri, Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.

Procurorii au precizat că incidentul s-a produs pe 31 august, în jurul orei 14:30.

”Inculpatul S.V., în timp ce se afla împreună cu soţia sa S.M. în imobilul de domiciliu, profitând de starea de vulnerabilitate a acesteia determinată de starea de sănătate, aceasta fiind nevăzătoare aproape în totalitate (poate vedea doar cu un ochi la o distanţă de maximum 2 centimetri de ochi) şi având asupra sa un obiect conţinând o substanţă înflamabilă (arzător cu butelie de gaz) care este de natură să pună în pericol sănătatea şi integritatea corporală a victimei, pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi sub suspiciunea unor eventuale acte de infidelitate, a aprins arzătorul cu flacără şi, cu intenţie, i-a produs persoanei vătămate S.M. arsuri prin flacără de gradul al II-a, interfesier, fesa stângă şi genunchi drept, pe o suprafaţă de aproximativ 2% din suprafaţa corpului, leziuni atestate medical cu 12-15 zile de îngrijiri medicale, conform fişei de constatări preliminare”, se arată în comunicatul de presă al procurorilor.

Prin ordonanţa procurorului din data de 05.09.2025 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de bărbat, pentru săvârşirea infracţiunii de ”violenţă în familie”.

Inculpatul a fost reţinut o perioadă de 24 de ore, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

