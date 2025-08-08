O femeie de 76 de ani a fost înjunghiată de soț în timpul unui conflict, în propria casă

O femeie în vârstă de 76 de ani a fost înjunghiată de soțul ei, vineri, 8 august, în urma unui conflict, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș.

Agresiunea a avut loc în locuința celor doi soți din municipiul Pitești.

"Polițiștii Secției 3 Poliție Pitești au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie de 76 de ani ar fi avut un conflict cu soțul acesteia, de 77 de ani, care ar fi înțepat-o cu un cuțit.

Polițiștii s-au deplasat cu operativitate la locuința acestora, depistându-l pe bărbatul în cauză", se precizează într-o informare transmisă de IPJ Argeș.

Conform aceleași surse, victimei i-au fost acordate primele îngrijiri, fiind ulterior preluată de un echipaj medical.

Cercetările în acest caz au fost preluate de polițiști de investigații criminale, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul și luarea măsurilor legale care se impun.

Alte cazuri de violență împotriva femeilor

Marți, 5 august, un bărbat din județul Arad și-a răpit și ucis fosta iubită. Polițiștii au stabilit că, după o ceartă, el a prins-o pe femeie de mână prin geamul autoturismului și a plecat cu ea agățată în afara mașinii.

Bărbatul a condus astfel pe o distanță de peste 1,5 kilometri, pe o porțiune cu viteza de 100 de kilometri pe oră, târând-o pe femeie după mașină. La un moment dat, el i-a dat drumul, iar ea a căzut pe șosea și a murit în urma leziunilor.

Altă crimă a avut loc în județul Bihor, pe 9 iulie, când o femeie a fost ucisă de partenerul ei de viață. Atunci, victima a fost omorâtă prin bătaie și sufocare.

Alt caz cutremurător a avut loc pe 8 iulie, în Miheșu de Câmpie, din județul Mureș, când un bărbat pe nume Emil Gânj și-a ucis fosta iubită cu un topor și a incendiat casa în care se afla cadavrul. Suspectul nu a fost prins nici acum.

