Femeie înjunghiată de fostul concubin chiar în timp ce se afla în incinta unui centru maternal. Individul a plecat de la locul incidentului

O femeie a fost înjunghiată, duminică, de către fostul concubin, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călărași, anunță IPJ Călărași.

Victima a fost transportată la spital, iar în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor, bărbatul fiind identificat la domiciliul său și condus la sediul Poliției Municipiului Călărași.

”La data de 17 august a.c., în jurul orei 13:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Călărași au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie a fost înjunghiată. Din primele verificări a reieșit că, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călărași, o femeie, în vârstă de 36 de ani, a fost agresată cu un obiect tăietor-înțepător de către fostul concubin, pe fondul unui conflict spontan. După comiterea faptei, bărbatul a părăsit locul incidentului”, anunță Inspectoratul Județean de Poliție Călărași.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate, fiind conștientă la momentul sosirii echipajului de prim ajutor. ”În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor”, mai anunță autoritățile. Ulterior, în urma activităților operative desfășurate, polițiștii l-au identificat pe bărbat la domiciliul său, acesta fiind condus la sediul Poliției Municipiului Călărași. ”În prezent, cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor comiterii faptei”, precizează comunicatul oficial.

