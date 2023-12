Mărturia cutremurătoare a femeii înjunghiate de fostul iubit, un notar din Târnăveni: „Primul cuţit a fost în plămânul stâng, al doilea în plămânul drept”

Femeia din Alba înjunghiată de mai multe ori de fostul iubit, un notar public din Târnăveni, a relatat modul în care a fost atacată de către bărbat. Detaliile sunt tulburătoare.

Cristina a întrerupt relația cu bărbatul (Claudiu Liviu Miclăuș) în urmă cu câteva luni. Acesta nu a fost de acord cu acest lucru și a decis să se răzbune, dacă femeia nu va fi de acord cu reluarea relației. Atacul sângeros a avut loc în 9 decembrie 2023, în mașina bărbatului.

Victima, mamă a doi copii, a declarat că a fost înjunghiată în maşină, în sânul stâng, apoi, după ce a încercat să fugă, a fost lovită cu cuţitul de trei-patru ori în abdomen, apoi de două ori în plămâni, iar în timp ce se apăra i-au fost tăiate patru degete de la o mână, suferind şi alte răni. Ea a spus că erau despărţiţi de câteva luni şi că, în seara de 9 decembrie, agresorul a insistat să o întâlnească, la Blaj, judeţul Alba, sub pretextul că ar dori să îi ofere un cadou.

”L-am rugat să întoarcă maşina pentru că trebuia să merg la farmacie să cumpăr nişte medicamente, dar nici măcar nu m-a băgat în seamă, având în vedere că de trei luni nu ne-am mai văzut. Zicea că trece printr-o perioadă foarte grea. (...) Îmi cerea să-i mai dau o şansă şi am spus eu nu vreau, adică pentru mine vorbele sunt egal cu zero, vreau fapte. A oprit maşina pe marginea drumului şi a devenit foarte agitat. Ieşea afară din maşină, intra, ieşea afară din maşină, îşi punea căciula şi geaca, intra, se ducea la portbagaj, se auzea cum cotrobăie prin portbagaj şi, la un moment dat, a venit în faţă la mine la uşă, a deschis uşa.

Se uita la mine, nu zicea nimic şi dintr-odată a luat cuţitul din geacă şi l-a îndreptat către mine.

L-am întrebat: 'dar ce vrei să faci cu ăsta?'. A zis: 'să te omor' şi am spus 'pentru ce?'. Nu mi-a răspuns şi a dat cu cuţitul. Prima dată m-a lovit în partea stângă, chiar în sân, am încercat să închid uşa, să mă blochez în maşină, nu am putut şi în gândul meu am zis trebuie să ies din maşină pentru că, dacă nu ies, următorul o să fie în inimă sau cine ştie. Am reuşit să ies din maşină, să mă lupt. Am început să urlu pentru că treceau foarte multe maşini. (...) Dar el când a văzut că urlu cu atâta putere a devenit speriat şi a început să mă tragă către pădure. În acel moment, am fost înjunghiată de trei-patru ori în burtă”, a povestit victima, potrivit Agerpres.

Înjunghiată în ambii plămâni

Luptându-se cu agresorul, femeia a prins lama cuţitului cu mâna stângă, rănindu-se grav la patru degete, după care a reuşit să fugă.

”Am reuşit să scap, dar m-a prins de palton, mi-a pus piedică şi am căzut în genunchi. În momentul acela, primul cuţit a fost în plămânul stâng, al doilea a fost în plămânul drept şi pe lângă alea mai am 4 - 5 plăgi. Asta se întâmpla lângă Blaj. M-am speriat şi mi-am pierdut un pic cunoştinţa. Atunci m-a băgat în maşină", a mai relatat femeia.

După mai multe opriri și o deplasare de circa trei ore, bărbatul a dus-o pe victimă lângă o cale ferată, trecând pe lângă două echipaje de poliţie, apoi a scos un cutter. ”A zis că 'nu pot să fiu prins de poliţie, eu nu pot să fac puşcărie, imediat o să vină trenul'. Nu ştia ce să facă, să mă arunce şi pe mine la tren sau să se arunce numai el. (...) Imediat au venit două patrule de poliţie, prima s-a oprit în faţa uşii unde eram eu, iar el, speriindu-se, a dat să fugă şi l-au imobilizat. Atunci l-au încătuşat, eu strigam să cheme salvarea că sunt înjunghiată. De acolo am fost pusă în salvare, am ajuns la spital”, a mai spus aceasta.

Victima a stat la ATI timp de 8 zile, necesitând circa 50 de zile de îngrijiri medicale. Curtea de Apel Târgu-Mureș a admis propunerea formulată de procurori şi a dispus prelungirea măsurii arestării preventive luate faţă de inculpatul Claudiu Liviu Miclăuș, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 9 ianuarie 2024 şi până la data de 7 februarie 2024, inclusiv. Instanţa a respins cererea acestuia de înlocuire a măsurii arestării preventive cu arestul la domiciliu. Decizia nu este definitivă, putând fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

