Femeia înjunghiată de fostul său partener într-un centru maternal apelase de două ori la poliție, care i-a spus că nu există un risc iminent

Femeia înjunghiată de fostul său partener într-un centru maternal din Călărași a solicitat de două ori ajutorul autorităților în 2024. Polițiștii din Călărași au confirmat că femeia de 36 de ani voia un ordin de protecție împotriva agresorului și a completat formularul de evaluare a riscurilor, dar a reieșit că nu există un risc iminent.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Călărași informează, într-un comunicat transmis miercuri, 20 august, că femeia înjunghiată într-un centru maternal din Călărași se adresase Poliției în două rânduri anul trecut.

Prima dată, ea a sunat la 112 în urma unui conflict verbal cu concubinul, iar a doua oară, la câteva zile, a solicitat emiterea unui ordin de protecție, însă Poliția a considerat că nu e cazul.

„La data de 18 octombrie 2024, prin apel 112, femeia în cauză a solicitat sprijin cu privire la existența unor neînțelegeri cu fostul partener, referitoare la custodia copiilor. Evenimentul nu a implicat acte de violență fizică, fiind vorba despre o ceartă verbală între cei doi. Ulterior, la data de 21 octombrie 2024, a fost depusă la sediul inspectoratului sesizare scrisă din partea femeii, prin care aceasta a solicitat emiterea unui ordin de protecție. Procedând la aplicarea prevederilor legale, a fost completat formularul de evaluare a riscurilor, rezultând că nu există un risc iminent, documentul fiind asumat de către victimă pe bază de semnătură. De asemenea, acesteia i-a fost înmânată cererea-tip pentru solicitarea unui ordin de protecție pe cale judecătorească”, se arată în comunicatul Poliției Călărași.

Dosar penal pentru violență în familie, distrugere și amenințare

Oficialii Poliției precizează că, în urma anchetei deschise după incidentul din octombrie 2024, a fost deschis dosar penal pentru violență în familie, distrugere și amenințare, care, în 10 decembrie 2024, „a fost înaintat unității de parchet competente, cu propunere procedurală corespunzătoare”.

„Inspectoratul de Poliție Județean Călărași nu a fost informat de către alte instituții publice cu privire la existența stării conflictuale dintre cele două persoane la care am făcut referire. În prezent, la nivel intern se efectuează cercetări cu privire la modul de gestionare a situației semnalate în cursul lunii octombrie 2024”, au transmis reprezentanții IPJ Călărași, subliniind că „infracțiunile de violență în familie sunt tratate cu responsabilitate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, fiind considerate prioritate zero”.

Duminică, o femeie de 36 de ani a fost înjunghiată, în incinta unui centru maternal din municipiul Călărași. Agresorul este fostul concubin al victimei, după comiterea faptei acesta plecând de la locul incidentului. Femeia a fost dusă la spital, iar agresorul a fost găsit la locuința sa, pe numele lui fiind deschis dosar penal pentru tentativă de omor.

