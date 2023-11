Raritatea medicală. O femeie născută cu două utere este însărcinată cu doi copii care s-ar putea naște la date diferite

O femeie din Alabama, Kelsey Hatcher, în vârstă de 32 de ani, care s-a născut cu două utere, este însărcinată cu gemeni, câte unul în fiecare cavitate uterină, relatează AFP.

Kelsey Hatcher, care-şi spune povestea pe contul de Instagram acestui ”doubleuhatchlings”, ştie de la vârsta de 17 ani că are un uter cu două cavităţi.

Potrivit unor estimări, aproximativ 0,3% dintre femei au două utere.

La o ecografie de rutină, în mai, Kelsey Hatcher, care este mama a trei copii, a aflat nu doar că este însărcinată cu gemeni, ci şi că fiecare făt are propriul uter.

”Am fost uluiţi! În timpul acestei prime ecografii, am glumit MULT”, scrie ea pe Instagram.

”Cel mai probabil a ovulat separat, iar un ovul a coborât în fiecare trompă uterină”, declară la ABC News medicul ginecolog obstetrician Shweta Patel, care o îngrijeşte, la Centrul mamlor şi Copiilor de la Universitatea Alabama din Birmingham.

Se pare ”că spermatozoizii au urcat în fiecare uter şi că fecundaţia a vut loc separat”, declară ea.

