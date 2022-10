Soț și soție, uciși în timpul atacului cu drone asupra Kievului. "Un cuplu tânăr. Femeia era însărcinată în luna a șasea"

Anton Gherșcenko, un consilier prezidențial ucrainean de rang înalt, a declarat că o „familie tânără” a fost ucisă în urma unui atac cu dronă asupra unei clădiri rezidențiale din Kiev în dimineața zilei de 17 octombrie.

"Cadavrele a trei civili au fost extrase în timpul operațiunilor de căutare și salvare la o clădire rezidențială din centrul orașului, care a fost lovită de o dronă rusească.

Printre victime se numără un cuplu tânăr, soț și soție, care așteptau un copil. Femeia era însărcinată în luna a șasea", a scris primarul capitalei ucrainene Kliciko pe Telegram.

One of air defense components in Seoul, South Korea.

This city is under constant threat of attacks.

Machine gunners are on duty round the clock on the roofs of high-rise buildings. They receive instructions from radars and observers by radio. pic.twitter.com/bsjyhPYa28