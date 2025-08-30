O femeie însărcinată fără să știe a născut o fetiță la festivalul Burning Man din State. „Un miracol”

O femeie în vârstă de 36 de ani, care nu știa că era însărcinată, a dat naștere unei fetițe la festivalul Burning Man, relatează People.

Potrivit sursei citate, în dimineața zilei de 27 august, Kayla Thompson a intrat în travaliu în mod neașteptat într-o rulotă în care stătea împreună cu soțul ei, Kasey, la festivalul din Black Rock City, Nevada.

„Am început să strig după ajutor”, a povestit Kasey, în vârstă de 39 de ani, citat de Los Angeles Times. „În câteva minute, au venit un obstetrician, o asistentă medicală de la secția de terapie intensivă neonatală și un pediatru – nu știu de unde au apărut, pur și simplu au venit.”

El și Kayla „nu aveau nicio idee că urmau să aibă un copil”, potrivit unei pagini GoFundMe creată de familie.

„A fost o sarcină absolut sută la sută ascunsă. Niciun semn, nicio greață matinală. Nici măcar nu se vedea”, a declarat Kasey pentru L.A. Times.

Coincidența a făcut ca un grup de angajați din sistemul medical să se fi aflat în apropiere. Grupul a ajutat la nașterea copilului. Kayla a adus pe lume o fetiță care cântărea aproximativ 1,5 kg. Medicii au estimat că a fost o naștere prematură cu o lună.

La scurt timp după naștere, nou-născuta Aurora a fost transportată cu elicopterul la o unitate de terapie intensivă neonatală din Reno. Părinții au fost nevoiți să facă deplasarea de câteva ore cu mașina până în oraș — care se află la o oră și jumătate de zbor de casa lor din Salt Lake City —, deoarece nu era loc pentru ei să călătorească împreună cu fiica lor.

„Personalul medical de la Burning Man m-a îmbrățișat și mi-a spus că nu o va scăpa din ochi”, a declarat Kasey pentru L.A. Times. „M-au încurajat în permanență, spunându-mi că va fi bine.”

Cuplul este acum blocat în Reno, deoarece fiica lor rămâne în spital. „Mama și bebelușul sunt bine, dar ea va trebui să rămână în spital până când va fi gata să vină acasă", a scris mătușa bebelușului, Lacey Paxman, pe GoFundMe.

Campania de strângere de fonduri are ca scop acoperirea cheltuielilor medicale, de transport și cazare, precum și a cheltuielilor pentru bebeluș. Până în prezent, s-au strâns peste 6.000 de dolari din donații, obiectivul fiind de 11.000 de dolari.

„Deoarece acesta este primul lor copil și sarcina a fost complet neașteptată, fratele meu și soția lui nu au pregătit nimic – nici articole pentru bebeluși, nici cameră pentru copil, absolut nimic”, a spus Lacey.

În ciuda experienței șocante, Kasey a descris sosirea fiicei sale ca „un miracol absolut”.

„Dacă aș fi știut [despre sarcină], acela ar fi fost ultimul loc de pe planetă în care aș fi fost”, a spus el despre festival, potrivit L.A. Times.

