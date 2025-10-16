O femeie de 70 de ani a fost lovită de tren în apropierea unei gări din județul Iași. Cine a anunțat autoritățile

O femeie de 70 de ani a murit joi dimineaţă, 16 octombrie, după ce a fost lovită de tren, în apropierea gării Ruginoasa, din judeţul Iaşi.

Tragedia a avut loc în jurul orei 5:30.

”În dimineaţa zilei de 16 octombrie 2025, în jurul orei 05:30, mecanicul trenului Regio 6444, care circula pe ruta Paşcani–Iaşi, a semnalat prin numărul unic de urgenţă 112 că garnitura a lovit o persoană aflată pe calea ferată, la aproximativ 300 de metri de intrarea în gara Ruginoasa”, anunţă ISU Iaşi.

La locul indicat s-au deplasat de urgenţă echipaje din cadrul Secţiei de Pompieri Paşcani, cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă (ASAS) şi un echipaj SMURD de prim ajutor calificat (EPA), formate din opt subofiţeri, precum şi un echipaj tip C al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi.

”La sosirea forţelor de intervenţie, victima – o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani – a fost găsită în stare de inconştienţă.

Au fost iniţiate imediat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, acestea nu au avut rezultat, medicul declarând decesul la faţa locului”, precizează sursa citată.

În tren se aflau aproximativ 70 de pasageri, niciunul dintre aceştia neavând nevoie de îngrijiri medicale.

Cazul a rămas în atenţia autorităţilor pentru stabilirea împrejurărilor producerii accidentului feroviar.

Ads