Imagini dramatice în Indonezia. O femeie dispărută de acasă a fost găsită în burta unui piton uriaș VIDEO

Farida, o femeie din Indonezia, mamă a patru copii, în vârstă de 50 de ani, a dispărut în timp ce trecea printr-o pădure pentru a ajunge la o piață locală din apropierea casei ei din satul Kalempang, unde voia să vândă alimente, joi, 6 iunie.

Soțul Faridei, Noni, în vârstă de 55 de ani, a devenit îngrijorat când a văzut că aceasta nu s-a întors acasă noaptea și a dat alarma. Imediat, împreună cu alți localnici, au început să o caute, scrie dailymail.co.uk.

A doua zi au găsit un piton mamut lung de peste 6 metri, întins într-o tufă, cu o umflătură mare în stomac. Bănuind ce era mai rău, soțul devastat și mai mulți săteni au tăiat pielea groasă cu o macetă. În interior au descoperit-o pe Farida, care era moartă. A fost scoasă de acolo și dusă acasă în districtul Pitu Riawa din Sidrap Regency, provincia Sulawesi de Sud, pentru înmormântare.

Pentru Noni, moartea Faridei, a fost un șoc.

"Îmi va părea veșnic rău că mi-am lăsat soția să iasă singură. Dacă aș fi fost cu ea în ziua aceea, șarpele nu ar fi îndrăznit să o atingă. Îmi pare rău pentru suferința prin care a trecut. Îmi pare rău pentru familia noastră."

Vă avertizăm urmează imagini cu un puternica impact emoțional!

