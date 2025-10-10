Noi detalii din cazul tinerei moarte după ce a născut la o clinică privată: Maternitatea nu are personal specializat și nici secție ATI

O tânără de 29 ani din Giurgiu a murit la scurt timp după naștere FOTO Pixabay

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul femeii de 29 de ani care a murit după o naștere la o clinică privată. Tânăra, din Giurgiu, a murit miercuri, 8 octombrie, în urma unor complicații. Pacienta fusese transferată de la clinica privată unde alesese să nască la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

„Este vorba despre o femeie de 29 de ani, din Giurgiu, care ar fi ajuns de urgenţă la spital, ca urmare a unor complicaţii apărute la o clinică privată, în urma unei naşteri. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.

Ce spune soțul femeii

Mădălina, o tânără poliţistă de 29 de ani, a murit la scurt timp după ce şi-a adus pe lume primul copil, un băieţel perfect sănătos. Tânăra a ales să nască la o maternitate privată din Constanţa, convinsă de recenziile din mediul online şi de poveştile promovate de influenceri.

„Sincer să fiu, mai mult soția urmărind diferiți influenceri români, în special femei care nășteau pe aici și promovau... S-a orientat, a văzut că este un spital ok, am zis să mergem și noi. Am fost zilnic la spital, la fiecare contracție, la fiecare vizită medicală să fie totul sub control, cum simțeam o contracție, de prea multe griji, veneam să vedem despre ce este vorba ca totul să fie în regulă”, a povestit soţul tinerei, potrivit știrileprotv.

Femeia, din Giurgiu, aştepta primul copil, obţinut prin fertilizare in vitro, după ani întregi de încercări. Marţi, s-a prezentat prima dată la maternitatea privată din Constanţa, având dureri şi contracţii. Ar fi refuzat internarea, dar câteva ore mai târziu s-a întors la camera de gardă, fiind deja în travaliu avansat. A născut un băieţel sănătos, însă la scurt timp starea ei s-a deteriorat brusc.

Soţul femeii este devastat şi cere explicaţii. „Mi se pare absurd ca în 2025 să moară o femeie la naștere, ceva ce se întâmpla în anii 40, mi se pare ceva de neconceput la un spital privat, la un spital de top”, a spus soțul femeii.

Bărbatul acuză medicii de malpraxis, iar poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Maternitatea privată unde a născut Mădălina nu are personal specializat şi nici secţie ATI.

„Din datele pe care le am în acest moment, da, se practică treaba aceasta, iar Ministerul Sănătății chiar intenționează să ia măsuri în acest sens”, a declarat Nicolae Manea, președinte sindicatului Sanitas Constanța.

Cum se apără clinica privată

Reprezentanţii clinicii private susţin că primele indicii arată un sindrom hemoragic post partrum, una dintre cele mai grave complicaţii care pot să apară după naştere.

Conform informațiilor transmise de clinica privată, pacienta s-a prezentat pentru prima dată la camera de gardă în data de 7 octombrie, la ora 13:10, acuzând sângerări vaginale și contracții dureroase. Deși echipa medicală i-a explicat riscurile și i-a recomandat internarea imediată pentru monitorizare și tratament, aceasta a refuzat internarea, semnând în acest sens.

Câteva ore mai târziu a revenit, iar medicii au constatat că era în travaliu avansat. Femeia a ales să nască natural. Naşterea a decurs normal, copilul a venit pe lume sănătos.

Ulterior, în cursul nopții, la ora 02:19, după naștere, au apărut complicații severe în perioada post-partum, manifestate prin hemoragie masivă și eliminarea unei cantități mari de cheaguri de sânge. În fața acestei situații critice, medicii au decis să intervină chirurgical de urgență.

„S-au aplicat manevre chirurgicale de oprire a sângerării, conform protocoalelor în vigoare. Starea pacientei a continuat să se deterioreze, uterul rămânând aton, cu toate măsurile aplicate. S-a recomandat intervenție chirurgicală de urgență (histerectomie de necesitate), dar atât pacienta, cât și aparținătorul au refuzat intervenția după ce le-au fost explicate riscurile, inclusiv posibilitatea decesului”, se arată în comunicatul oficial transmis de clinica privată.

„Raportat la situația descrisă, discutăm despre un caz de atonie uterină cu sângerare apreciabilă în post-partum imediat. Sindromul hemoragic post-partum reprezintă principala cauză de mortalitate maternă și, conform OMS, poate ajunge până la 27% din decesele materne. Suntem alături de familia pacientei, căreia îi transmitem sprijinul și compasiunea noastră”, au mai transmis reprezentanții spitalului privat, conform bzi.ro.

Potrivit unității medicale, ulterior s-a luat decizia de a efectua intervenția, după obținerea acordului verbal al aparținătorului și constituirea unei comisii medicale de urgență, conform legislației care permite realizarea intervențiilor chirurgicale fără consimțământul scris al pacientului atunci când viața acestuia este în pericol iminent.

Astfel, echipa chirurgicală a efectuat o histerectomie subtotală de necesitate – o operație de îndepărtare parțială a uterului, destinată opririi hemoragiei – procedură care a durat aproximativ 20 de minute și s-a încheiat fără complicații intraoperatorii.

Situaţia s-a agravat însă, iar clinica nu are secţie de terapie intensivă. În cele din urmă, echipa medicală a hotărât să o transfere pe femeie la Spitalul Judeţean din Constanţa.

„A fost adusă la unitatea primiri urgențe de la un spital privat în stare critică extrem de instabilă, comatoasă echipa medicală a intervenit cu toate resursele disponibile pentru asigurarea suportului vital”, a declarat Crina Kibedi, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Cu toate acestea, starea generală a pacientei a rămas critică după intervenție, motiv pentru care medicii au decis transferul de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru îngrijiri și monitorizare suplimentară în secția de terapie intensivă.

