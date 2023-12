Directorul medical al spitalului unde o pacientă a murit într-un lift blocat: ”Au constatat un contact imperfect la uşi, care a fost remediat pe loc”

Medicul Florin Augustin Popa, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, unde o pacientă de 81 de ani a murit în timpul transferului între secţii, după ce liftul s-a blocat, a explicat într-o declaraţie pentru News.ro ce s-a întâmplat.

Doctorul spune că pacienta avea multiple comorbidităţi şi că blocarea liftului imediat după ce echipa medicală a intrat cu pacienta în el pentru a o duce la un etaj inferior nu are niciun fel de legătură cu faptul că femeia a făcut stop cardiorespirator imediat după ce acesta s-a blocat.

Pacienta cu mai multe comorbidităţi a fost dusă de o echipă medicală sâmbătă dimineaţă, la 7 şi 28 de minute, de la etajul 5 la etajul 2, spre secţia de terapie intensivă. Cu pacienta au intrat în lift medicul de gardă, două infirmiere şi un asistent medical, spune directorul medical.

„Este vorba de o pacientă de 81 de ani, care a fost internată la noi în spital acum aproximativ o lună, pacienta a fost iniţial internată în secţia de Medicină Internă, pacientă cunoscută cu multiple comorbidităţi, printre care parapareză, neoplasm de colon, sindrom anemic, o parte din comorbidităţi, pe parcursul internării în Medicală s-a ridicat suspiciunea unei meningo-encefalite, ceva probleme neurologice, fapt pentru care a fost transferată în neurologie pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate, cu evoluţie ca să zic aşa nu tocmai favorabilă, pentru că la un moment dat a fost nevoie de traseu în terapie intensivă, s-a reechilibrat pacienta, a revenit în neurologie, ca mai apoi să ajungem la ziua de sâmbătă, în jurul orei 7, când medicul de gardă a trecut în saloane să verifice pacienţii, cum se procedează, a văzut că pacienta nu este tocmai ok, fapt pentru care a cerut sprijinul colegilor din terapie pentru transfer, a fost şi primit sprijinul”,a spus directorul medical.

După câteva minute de la blocarea liftului, între 3 şi 5 minute, pacienta a intrat în stop cardio-respirator. Au fost făcute manevre de resuscitare pe toată perioada cât s-a aflat în lift, aproximativ 33 de minute

La câteva secunde după ce a pornit, liftul s-a blocat. Blocajul a apărut între etajul 5 şi 4, spune directorul medical. După câteva minute, între 3 şi 5 minute, pacienta a intrat în stop, spune medicul. Timp de mai bine de jumătate de oră echipa medicală a făcut resuscitare, ajutată din exterior şi de medicul cardiolog de gardă, explică acesta.

„S-a pregătit transferul, aşa cum se pregăteşte un pacient grav, cu asistent medical, cu două infirmiere, medicul de gardă, trusă de urgenţă, balon Reuben, tot ce este necesar în caz pe drum se deteriorează starea pacientului, la 7 şi 28 au intrat în lift, liftul imediat după ce a fost acţionat s-a şi blocat la câteva secunde, au plecat din etajul 5 şi între 4 şi 5 s-a blocat. Erau în lift pentru pacienţi. La câteva minute, 3-5 minute pacienta a intrat în stop, medicul a început manevrele de resuscitare conform protocolului, manevre de resuscitare care au fost făcute pe tot parcursul cât au fost blocaţi în lift, vorbim de undeva la 33 de minute.

Pacienta era cu multiple comorbidităţi, starea s-a deteriorat pe secţia de neurologie şi întâmplarea a făcut ca tocmai în lift să fie acest stop cardio-respirator, din punct de vedere medical a fost totul ca la carte. În lift medicul de gardă a fost ajutat din exterior de medicul de gardă de la cardiologie, adică asistată şi toate cele, plus că s-a sunat la echipa de intervenţie cu care avem contract de mentenanţă pentru lifturi, vorbim de un lift care a fost verificat acum o lună de zile, cu aviz favorabil, pe 15.11.

Echipa de intervenţie s-a mobilizat destul de rapid, adică au ajuns undeva până în 20 de minute. Au constatat un contact imperfect la uşi, care a fost remediat pe loc”, a explicat dr Popa.

Resuscitarea pacientei a continuat pe drumul către terapie intensivă

Ora 8 şi un minut, se reuşeşte deblocarea liftului, spune medicul. Resuscitarea pacientei continuă pe drumul către terapie intensivă. La ora 8 şi 5 minute s-a declarat decesul pacientei pe secţia de terapie intensivă, explică acesta.

„La 8 şi un minut s-a reuşit deblocarea liftului, la ora 8 şi 5 minute a fost declarat decesul de către medicul din terapie. Au apucat să iasă după 30 de minute, au continuat resuscitarea şi când au ieşit din lift, din momentul în care a stopat în lift şi până când s-a ajuns în terapie, când s-a declarat decesul, manevrele de resuscitare au fost continue, nu s-au întrerupt nici măcar o clipă. Dacă se întâmpla lucrul ăsta într-un salon, la fel se întâmpla. Din punct de vedere medical nu am nici cea mai mică urmă de îndoială că nu s-a procedat cum trebuie.

Am încercat să iau legătura cu familia pacientei, înţeleg că ei vor să o scutească de necropsie că au zis că nu au nicio urmă de îndoială, că nu au nicio problemă, ştiu că s-a procedat corect”, a precizat dr Popa.

Pacienta nu a făcut stop din cauza faptului că s-a blocat liftul, spune directorul medical, ci din cauza multiplelor boli pe care le avea

Pacienta nu a făcut stop din cauza faptului că s-a blocat liftul, spune directorul medical, ci din cauza multiplelor boli pe care le avea. Dacă stopul ar fi apărut de exemplu într-unul dintre saloane, lucrurile ar fi stat la fel, mai explică acesta. Colegii de la DSP au venit sămbătă, nu au constatat nicio neregulă, mai spune medicul.

„Nu are legătură blocatul liftului cu ce s-a întâmplat cu pacienta. Ca gândire medicală, numai unui pacient care e claustrofob i se poate face rău în lift, dar vorbim de o pacientă care a mai fost transferată în terapie intensivă, care a mai fost plimbată cu liftul, din secţia Medicală în Neurologie, din Neurologie în Terapie, plus celelalte investigaţii care au fost făcute. Nu era o pacientă care să fie imoblizată cu căruciorul, cu parapareză, mobilizată mereu doar cu liftul.

Am fost puţin acuzaţi pe nedrept că am vrut să ascundem cazul, cei de la DSP au fost informaţi de caz sâmbătă în jurul prânzului, de către conducerea spitalului şi totodată am şi transmis către ANMCS evenimentul.

Doamna manager a dispus o verificare amplă a lifturilor, nu e un lucru de dorit şi nu ne dorim să se mai întâmple vreodată, din punct de vedere medical totul este conform protocoalelor, colegii de la dsp au venit atunci sâmbătă şi nu au constatat nicio neregulă”,a explicat pentru News.ro directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, medicul Augustin Popa.

În acest caz poliţiştii fac cercetări pentru a stabili concret circumstanţele producerii decesului pacientei în vârstă de 81 de ani.

