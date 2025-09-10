Tragedie în Caraș-Severin. O femeie a fost atacată și ucisă de câinele familiei

Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 22:51
Tragedie în Caraș-Severin. O femeie a fost atacată și ucisă de câinele familiei
O femeie a fost atacată și ucisă de câinele familiei FOTO War of Kay

O femeie a fost atacată și ucisă de câinele familiei în localitatea Zorlențu Mare din județul Caraș-Severin. Potrivit presei locale, victima, în vârstă de 70 de ani, a vrut să-l hrănească pe câinele nepotului ei, un exemplar din rasa American Bully, în timp ce se afla în grădina casei.

Conform unor surse din anchetă, femeia în vârstă a fost mușcată de față, de cap și de gât, fiind pur și simplu desfigurată de animal. La fața locului a fost trimis și un elicopter SMURD, însă intervenția paramedicilor a fost în zadar.

"În cursul acestei seri, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Reșița au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că o femeie din localitatea Zorlențu Mare a fost atacată și mușcată de un câine.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că victima este o femeie în vârstă de 70 de ani, care în jurul orei 18.35 a fost mușcată de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully, în timp ce se afla în grădina casei.

La fața locului a fost solicitată de urgență intervenția unui elicopter SMURD, echipajul medical efectuând manevre de resuscitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, femeia a fost declarată decedată.

Cercetările continuă în acest caz sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița pentru ucidere din culpă și neluarea măsurilor de către proprietarul câinelui pentru a preveni atacul asupra unei persoane", a transmis IPJ Caraș-Severin.

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a precizat miercuri seară, 10 septembrie, că a fost aproape să-şi scoată partidul de la guvernare atunci când premierul Ilie Bolojan a insistat cu...
Președintele României Nicușor Dan a vorbit miercuri seară, 10 septembrie, despre justiție și despre nemulțumirile sale în privința funcționării actului de justiție. După ce a...
  Tragedie în Caraș-Severin. O femeie a fost atacată și ucisă de câinele familiei
