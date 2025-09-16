O femeie de 80 de ani a ajuns la spital după ce a căzut din pat, în vagonul tip cușetă. Ea mergea la Sfânta Parascheva

Autor: Maria Popa
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 11:43
113 citiri
Tren FOTO: Pixabay

O femeie de 80 de ani a ajuns la spital, la Iaşi, cu diverse răni, după ce a căzut în tren, în timp ce se afla într-un compartiment tip cuşetă.

Ea se deplasa cu o prietenă de la Bucureşti la Iaşi, pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva, la Catedrala Mitropolitană.

Femeia a căzut de la o înălţime de aproape doi metri şi a suferit un traumatism cranio-cerebral, dar şi mai multe răni.

Ea a fost dusă în Unitatea de Primiri Urgenţe de la Spitalul ”Sfântul Spiridon" din Iaşi.

”A ajuns la noi în UPU cu traumatism cranio-cerebral, dar fără să îşi piardă cunoştinţa. Are, de asemenea, contuzie cervicală, dar prezintă şi o lovitură puternică la braţul stâng, posibil fractură.

De asemenea, i-a fost afectat piciorul stâng, având şi o contuzie toraco-abdominală. Se află în spital pentru investigaţii", a declarat medicul Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi.

Ea le recomandă pelerinilor să aibă grijă de sănătatea lor, să nu se expună riscului unor accidente şi să îşi ia tratamentul prescris de către medici.

Cel mai probabil, femeia care s-a lovit în tren a vrut să evite aglomeraţia de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi din luna octombrie şi a decis să vină mai repede pentru a se închina la moaşte.

