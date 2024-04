Momentul cumplit când podeaua unui magazin s-a surpat. Doi oameni au ajuns la spital VIDEO

O femeie din China a ajuns la spital după ce, în timp ce se afla la cumpărături, podeaua magazinului în care se afla s-a surpat sub picioarele ei.

Incidentul a avut loc într-un centru comercial din estul țării, potrivit Digi24.

Femeia a căzut în gaura apărută, cu tot cu rafturile din jurul ei.

De asemenea, resturile podelei au căzut peste un muncitor aflat la etajul de dedesubt.

Femeia, care a suferit mai multe fracturi, și muncitorul, care a suferit răni mai ușoare, au fost transportați la spital.

Din primele informații, la etajul inferior se făceau lucrări de consolidare când podeaua s-a surpat.

