O femeie i-a șocat pe trecătorii din Iași. A prins un porumbel și l-a mâncat de viu VIDEO

O femeie de 54 de ani din Iași este cercetată de polițiști pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept, după ce a prins un porumbel și l-a mâncat. Ea a fost internată pentru îngrijiri la Institutul Socola, întrucât a avut un comportament neadecvat.

Polițiștii ieșeni au precizat, vineri, 12 septembrie, că au fost sesizați cu privire la faptul că în municipiul Iași o persoană ar fi prins un porumbel, pe care ulterior l-ar fi mâncat.

Polițiștii au depistat persoana, fiind vorba despre o femeie de 54 de ani din municipiul Iași, care a fost dusă la sediul Poliției pentru cercetări.

Anchetatorii susțin că femeia era agitată și avea un comportament "neadecvat". Ea a fost transportată la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, fiind internată pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

În acest caz s-a întocmit dosar penal.

Cercetările continuă pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept, faptă prevăzută și pedepsită de Legea 205/2004 privind protecția animalelor.

Ads