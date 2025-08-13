Femeie arestată preventiv după ce a agresat un polițist. Unde a avut loc incidentul

Femeie arestată preventiv după ce a agresat un polițist. Unde a avut loc incidentul
Mașină de Poliție Foto: Facebook/Poliția Capitalei

O femeie de 28 de ani a fost reținută și, ulterior, arestată preventiv pentru 30 de zile, după un scandal pe o stradă din Buftea, în care femeia a agresat un polițist sosit pentru aplanarea unui scandal.

Incidentul a avut loc duminică, pe 10 august.

"La data de 10 august, la ora 18:53, polițiști din cadrul Poliției Orașului Buftea au fost sesizați prin 112 despre faptul că pe o stradă din localitate ar avea loc un scandal.

De îndată, la fața locului s-a deplasat un echipaj de ordine și siguranță publică, fiind identificate persoanele implicate. În continuare, o femeie de 28 de ani manifesta un comportament agitat în timp ce polițiștii desfășurau activități specifice", informează IPJ Ilfov.

Oamenii legii au procedat la încătușarea femeii de 28 de ani, moment în care aceasta ar fi agresat fizic unul dintre polițiști.

"Ulterior, aceasta a fost condusă la sediul poliției pentru cercetări, femeia adresând în continuare amenințări cu acte de violență față de polițiști", arată sursa citată.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, cercetările fiind continuate de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Luni, femeia de 28 de ani a fost reținută, iar marți, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

