O femeie a fost ținută captivă de părinți timp de 27 de ani. Cum a fost descoperită. „Ne-a trecut un fior rece pe șira spinării”

O femeie a fost ținută captivă de părinți timp de 27 de ani, într-un apartament din Polonia.

Vecinii au rămas șocați când s-a făcut descoperirea.

Femeia a fost ținută captivă într-un apartament din orașul Swietochlowice.

Vecinii nu știau nimic despre ororile la care era supusă femeia, până când un incident a dus la eliberarea ei.

Conform Blick.ch, echipele de salvare au fost șocate de starea victimei.

Mirella are acum 42 de ani. Ea a trăit o viață de coșmar aproape trei decenii. Potrivit primelor constatări ale anchetatorilor, a fost complet izolată de lumea exterioară de către părinții ei și ținută captivă într-o cameră minusculă.

Femeia nu mai fusese văzută de la vârsta de 15 ani. Părinții au făcut vecinii să creadă că doar ei doi locuiau în apartament.

Cum a fost eliberată

După ce au auzit agitație, vecinii au anunțat autoritățile. Inițial, părinții nu au vrut să deschidă ușa.

„Le-au spus ofițerilor că locuiesc singuri și că nu trebuie să intervină”, a spus o vecină.

Până la urmă, cei doi suspecți au lăsat polițiștii să intre. Agenții și serviciile medicale au găsit-o pe Mirella la finalul lunii iulie într-o stare îngrozitoare, în casa unde părinții au ținut-o sechestrată.

„Ne-a trecut un fior rece pe șira spinării”, a mărturisit un alt vecin.

Izolată aproape trei decenii

Mirella era foarte neglijată. Prezenta răni deschise la picioare și nu putea să coboare nici scările. Ea a fost ținută două luni în spital. Pentru că nu avusese contact cu alți oameni, avea dificultăți în a vorbi și nu avea acte de identitate.

„A fost un șoc”, au afirmat vecinii după ce au aflat despre calvarul femeii.

Acum, autoritățile din Polonia se întreabă cum de nimeni nu a aflat despre dispariția Mirellei în toți acești ani.

