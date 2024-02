Motivul pentru care o femeie de serviciu a fost concediată după 2 ani. A mâncat un sandwich găsit într-o sală de întâlniri a firmei de avocatură în care lucra

O femeie de serviciu a fost concediată pentru că a mâncat un sandwich cu ton rămas într-o sală de întâlniri la un important birou de avocatură din Londra, conform site-ului de consultanță juridică RollOnFriday.

Site-ul a anunțat că angajatorul femeii, firma de curățenie privată Total Clean, a concediat-o pe Gabriela Rodriguez, o mamă singură din Ecuador, chiar înainte de Crăciun, anul trecut.

Rodriguez a fost concediată după ce a mâncat un sandwich cu ton de la lanțul de supermarketuri britanic Tesco, în valoare de aproximativ 1,90 dolari, care a fost lăsat de cineva după o întâlnire.

Firma de avocați Devonshires, beneficiara serviciilor de curățenie, s-a plâns apoi la Total Clean, ceea ce a dus la concedierea angajatei, conform site-ului.

Un purtător de cuvânt al firmei Devonshires a declarat pentru Business Insider prin e-mail că nu a făcut o "plângere formală" și a spus că a cerut Total Clean să nu ia măsuri împotriva lui Rodriguez.

Firma de avocați a declarat că Total Clean, care nu a răspuns solicitării Business Insider pentru un comentariu, a decis să o concedieze pe femeia de serviciu după ce a efectuat propria investigație internă.

Ads

"Aceasta este o chestiune privată între Total Clean și Gabriela. Nu ne-am opune, așa cum nu am făcut niciodată, ca Gabriela să vină și să lucreze la noi dacă Total Clean își schimbă poziția."

Membri ai United Voices of the World (UVW), care reprezintă muncitorii migranți în Marea Britanie, au protestat împotriva concedierii, conform The Guardian.

Organizația a susținut că, dacă Rodriguez nu ar fi fost de origine latină și cu abilități limitate de exprimare în limba engleză, Devonshires Solicitors nu ar fi depus plângere împotriva ei și nu ar fi fost concediată, conform The Guardian.

The Guardian a relatat, de asemenea, că Rodriguez făcuse curat în birouri timp de doi ani înainte de concedierea ei.

Se spune că sindicatul va chema atât Devonshires Solicitors, cât și Total Clean în fața unui tribunal de muncă, acuzând discriminarea rasială directă și/sau indirectă din partea firmei de avocați.

Petros Elia, secretarul general al UVW, a declarat ziarului că persoanele care fac curățenie în Marea Britanie sunt adesea concediate pe motive "triviale" și "discriminatorii".

Elia a adăugat: "Mulți descriu că se simt tratați „ca murdăria pe care o curăță”, iar Gabriela este una dintre ele. Ne vom uni pentru a lupta împotriva oricărui angajator - chiar și companii mari și puternice precum Devonshires Solicitors."

UVW nu a răspuns imediat la solicitarea Business Insider pentru un comentariu.