Gest cutremurător al unei femei, din cauza datoriilor. S-a încuiat în cameră împreună cu copilul său de 5 ani și a dat foc casei

Autor: Maria Popa
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 11:23
Mașină de Poliție Foto: Facebook/IPJ Cluj

O femeie în vârstă de 43 de ani şi fiul ei, în vârstă de cinci ani, au murit într-un incendiu produs la o locuinţă din comuna dâmboviţeană Pietrari, satul Valea.

Surse judiciare au precizat, miercuri, 8 octombrie, pentru AGERPRES, că focul ar fi fost provocat chiar de către femeie.

„În această dimineaţă, 8 octombrie, în jurul orei 05:45, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 5 Poliţie Rurală Voineşti au fost sesizaţi de o femeie cu privire la faptul că vecina sa, o femeie de 43 de ani, din comuna Pietrari, s-a încuiat într-o cameră împreună cu fiul său, în vârstă de 5 ani, şi a afirmat că intenţionează să se sinucidă, dând foc încăperii.

Cu ocazia deplasării la faţa locului, poliţiştii au identificat, din nefericire, două persoane decedate: femeia de 43 de ani şi fiul acesteia”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.

Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES că femeia ar fi recurs la acest gest extrem fiind afectată de datorii acumulate în urma achiziţionării unui autoturism.

Soţul femeii este plecat la muncă în Germania, au mai precizat sursele citate.

„Pompierii au pătruns în locuinţă, unde au găsit două persoane în stare de inconştienţă. Acestea au fost extrase şi preluate de echipajul SMURD prezent la faţa locului. Este vorba despre o femeie de 43 de ani şi fiul acesteia, în vârstă de 5 ani.

Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, cele două persoane nu au răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarate decedate. Incendiul a fost lichidat prompt. Acesta a afectat materiale textile pe o suprafaţă de aproximativ 20 de metri pătraţi, iar întreaga locuinţă a fost inundată cu fum”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa.

Cadavrele vor fi preluate de către Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiilor.

Pompierii au stabilit drept cauză probabilă de izbucnire a incendiului acţiunea intenţionată de aprindere.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

