Prima declarație a femeii operată de hernie, deși era însărcinată: ”Am rămas șocată. Nu știam de sarcină”

Femeia care a născut după ce a fost dusă în sala de operaţie pentru eventraţie abdominală le-a declarat reprezentanţilor Spitalului Judeţean Târgu Jiu că nu ştia de sarcină şi că lua anticoncepţionale încă de când a avut prima operaţie de cezariană, prin care a născut gemene.

"Aveam o infiltraţie, o gâlcă la buric, am venit să văd dacă e de operat sau nu sau ce zice domnul doctor. Am venit, m-a internat, a zis că e infiltraţia foarte mare şi am rămas internată. (...) După ce m-am trezit (din anestezie-n.r.), mi-a spus că am o fetiţă. Eu am zis 'nu, am două fetiţe'... Nu înţelegeam... A zis că am născut o fetiţă. Am rămas şocată, impresionată. Cum să am o fetiţă, că eu tot ziceam că eu am două... nu realizam. Eu am două fetiţe gemene acasă", le-a spus femeia reprezentanţilor spitalului.

Potrivit acesteia, atât soţul, cât şi gemenele s-au bucurat de noul membru al familiei, fetiţele urmând să aleagă un nume pentru mezină.

Conform informaţiilor transmise, miercuri, de Spitalul Judeţean Târgu Jiu, pacienta, în vârstă de 35 de ani, s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgenţe în data de 19 august cu dureri abdominale şi prezenta o eventraţie abdominală postoperatorie supraombilicală strangulată, care a fost parţial redusă în urma manevrelor de taxis (manevre de presiune cu ajutorul mâinii, efectuate în scopul reducerii unei hernii strangulate) efectuate de medic.

"Medicul chirurg de gardă a decis internarea pacientei pentru supraveghere, căci exista riscul ca eventraţia să se restranguleze, ceea ce s-a şi întâmplat. Menţionăm faptul că, în timpul anamnezei, pacienta a afirmat că nu este însărcinată, că a avut menstruaţie şi se află sub tratament cu anticoncepţionale. De asemenea, aceasta a declarat pe proprie răspundere că nu este însărcinată şi la Laboratorul de Imagistică Medicală, înainte să i se facă raze pulmonare", arată sursa citată.

Ulterior, marţi, în timpul vizitei medicale, medicul chirurg a constatat că pacienta are nevoie de intervenţie chirurgicală (eventraţie strangulată) şi au fost demarate pregătirile pentru operaţie.

Starea de sănătate a copilului este stabilă

"Intraoperator s-a constatat prezenţa eventraţiei strangulate cu intestin afectat, cu epiplon în sac de eventraţie, dar şi un uter mărit ca volum ca urmare a unei sarcini. În acel moment, medicul chirurg a solicitat prezenţa în sala de operaţie a colegilor de la Secţiile Obstetrică Ginecologie şi Neonatologie. După intervenţia medicilor obstreticieni, s-a continuat intervenţia chirurgicală şi pentru rezolvarea eventraţiei. În prezent, pacienta se află internată în Terapie Intensivă, pentru recuperarea postoperatorie, iar nou-născutul este la Neonatologie. Mama este conştientă, cooperantă, stare de sănătate fiind stabilă. Şi starea de sănătate a copilului este stabilă", arată reprezentanţii spitalului.

Sursa indicată explică faptul că, potrivit chirurgului, efectuarea unei ecografii nu ar fi furnizat informaţii suplimentare relevante pentru diagnosticul de eventraţie abdominală.

"Potrivit medicului chirurg, având în vedere diagnosticul stabilit şi abdomenul cicatricial şi multioperat, dar şi peritonita generalizată din antecedentele medicale, efectuarea unei ecografii nu ar fi furnizat informaţii suplimentare relevante pentru diagnosticul de eventraţie abdominală. Statistic vorbind, în una din 2.500 de sarcini, femeia nu este conştientă de prezenţa fătului şi află că este însărcinată când se declanşează travaliul", se mai precizează într-o informare transmisă de reprezentanţii unităţii medicale.

În acest caz a fost demarată o anchetă internă privind respectarea protocoalelor şi procedurilor medicale, fiind sesizate, de asemenea, Direcţia de Sănătate Publică Gorj, Colegiul Medicilor Gorj şi ANMCS.

De asemenea, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru neglijenţă în serviciu. "Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public, referitoare la o intervenţie chirurgicală efectuată de medicii Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, asupra unei femei de 35 de ani, din oraşul Tismana, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj este abilitat să comunice următoarele: la data de 23 august a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Gorj s-au sesizat din oficiu şi efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neglijenţă în serviciu", a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj.

