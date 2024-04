O tânără din SUA susține că Dumnezeu i-a spus să împuște doi șoferi, din cauza eclipsei de soare VIDEO

O tânără de 22 de ani din SUA a împușcat doi șoferi pe o autostradă din Florida susținând că Dumnezeu i-a spus să tragă din cauza eclipsei de soare.

Taylon Nichelle Celestine a părăsit luni, 8 aprilie, un hotel din Florida, dar înainte de asta a spus personalului că este îndrumată de Dumnezeu să tragă din cauza eclipsei, conform ABC News.

După ce i-a împușcat, tânăra a fost reținută de către polițiști.

Femeia, originară din Georgia, s-a urcat luni dimineață, 8 aprilie, la volanul mașinii și a intrat pe autostradă. După parcurgerea a 8 kilometri, tânăra început să tragă de mai multe ori într-un autoturism aflat în mers, astfel a spart geamurile mașinii și a rănit șoferul în braț.

Pentru că își atinsese prima țintă, femeia a tras în altă mașină și l-a împușcat pe șofer în gât. Victima a fost transportată la spital, după ce polițiștii au oprit-o pe tânăra care se afla deja la aproximativ 26 de kilometri de locul incidentului.

Agenții au găsit în mașină o pușcă AR-15 și o armă de 9 mm.

Agresoarea a fost arestată și trimisă la închisoarea din comitatul Holmes fiind acuzată de tentativă de omor, agresiune agravată cu o armă mortală și folosirea necorespunzătoare a unei arme.

„Femeia a spus personalului hotelului că este îndrumată de Dumnezeu să tragă din cauza eclipsei de soare”, a spus Patrula de autostrăzi din Florida, care nu a oferit detalii despre o eventuală cauțiune.

