Cum a ajuns o femeie de 55 de ani să vândă tot și să se mute în Albania: „Sunt foarte fericită aici”

În căutarea unei vieți mai bune, o americancă în vârstă de 55 de ani a decis să-și închidă afacerea, a vândut tot ce avea și s-a mutat în Albania.

Cheryl Orlov a locuit timp de 23 de ani în Los Angeles, SUA, într-o casă aproape de plajă. Ea a avut timp de 32 de ani o companie mobilă pe care a ridicat-o de la zero și a muncit extrem de mult ca să-și construiască o viață bună.

Femeia avea o viață plină în Los Angeles, cu mulți prieteni și era obișnuită să călătorească.

„Obișnuiam să călătoresc în străinătate o dată sau de două ori pe an și eram mulțumită pentru o vreme. Dar în 2016 am mers în Africa într-o excursie de caritate. Am vizitat Uganda, Maroc și Africa de Sud, iar în timpul acelei călătorii, ceva s-a schimbat în mine: eram gata să mă mut în străinătate, trebuia doar să găsesc cum să fac asta”, a spus Cheryl pentru Business Insider.

Totuși, femeia nu putea face acest pas atât de ușor. Deținea câteva proprietăți și o afacere pe care o conducea full-time. După aproximativ 7 ani a decis să vândă, apoi s-a mutat într-o casă mai mică și a închis afacerea.

Cum a decis că vrea să se mute în Albania

„În aprilie 2022, ascultam un podcast pentru expați, iar o bloggeriță intervievată a recomandat să verific Albania. Până atunci, deși vizitasem toate cele șapte continente și aproape 50 de țări, Albania nici măcar nu era pe lista mea.

Am început să fac multe cercetări. Am urmărit videoclipuri pe YouTube și am intervievat chiar și femei care călătoreau singure și care mi-au povestit despre experiențele lor în Albania. În septembrie 2022, eu și o prietenă am făcut o călătorie de recunoaștere acolo.

În timpul acestei călătorii, am angajat un șofer care ne-a dus din oraș în oraș. Am ajuns în Tirana, capitala Albaniei. Inițial, nu voiam să locuiesc acolo, bazându-mă pe ce citisem online, dar când am fost fizic acolo, am știut imediat că este locul meu”, a mai spus femeia.

Ce a impresionat-o

Cheryl a fost impresionată de cultura și istoria Albaniei, de influența Imperiului Otoman și de faptul că țara este în curs de dezvoltare. Ea spune că cel mai mult îi plac oamenii.

„Iubesc oamenii din Albania; ospitalitatea lor este incomparabilă. Te fac să te simți ca acasă, ca și cum ai face parte din familie”, e de părere femeia.

Imediat după călătoria de recunoaștere, ea s-a întors în Statele Unite și a început să se pregătească de mutare. A vândut tot ce avea.

„Nu am avut nevoie de viză pentru Albania, deoarece americanii pot sta până la un an fără viză. După aceea, dacă părăsim țara pentru 90 de zile, perioada de un an se reia când ne întoarcem”, explică Cheryl Orlov.

Unde și-a găsit apartament

Femeia și-a găsit un apartament în Tirana prin recomandări într-un grup de Facebook.

„Mă mutam cu totul într-un loc necunoscut, așa că era important să fiu într-o zonă bună și sigură, într-o clădire unde se vorbea engleza și să-mi placă proprietarul”, a precizat ea.

Prin septembrie 2023 s-a mutat în Tirana.

„Clădirea în care locuiesc este o vilă cu cinci apartamente, fiecare etaj are propria locuință. Eu locuiesc la parter și am un apartament cu două dormitoare și o baie. Am o relație bună cu proprietarul, iar chiria este de 400 de euro pe lună.

Cheltuielile mele lunare sunt și ele destul de accesibile. De obicei, cheltuiesc între 20 și 30 de euro pe săptămână pe mâncare la piața locală, iar o cină în oraș costă în general între 15 și 20 de euro. Autobuzul costă aproximativ 50 de cenți, iar taxiurile, de obicei, în jur de 5 euro”, povestește femeia.

„Sunt foarte fericită aici”

„Nu știu dacă Albania va fi locul meu pentru totdeauna, dar totuși sunt foarte fericită aici. Nu mi-am dat seama cât de stresată eram în America până să mă mut în Tirana”, adaugă ea.

De asemenea, locuitul în Albania o ajută să călătorească mai mult.

„Din Albania pot zbura ușor oriunde în Europa, Africa sau Asia — acum sunt în Malaezia. Experimentez atât de multe culturi diferite și, deși nu e pentru toată lumea, eu mă simt mai completă”, adaugă Cheryl.

Pe la începutul acestui an, ea și-a vândut complet afacerea. Americanca nu-și face griji pentru traiul în străinătate, pentru că are economii destule.

Cheryl mai merge în SUA ca să-și viziteze familia și prietenii, dar nu crede că s-ar mai întoarce vreodată acolo.

