Tânără însărcinată, torturată de partener. I-a tăiat burta cu sabia, amenințând că îi face cezariană: ”Chiar credeam că o să mă omoare”

O tânără în vârstă de 25 de ani, însărcinată, a fost torturată ore în șir de partenerul ei. Bărbatul a bătut-o, a lovit-o cu ciocanul, i-a tuns tot părul, a legat-o de calorifer și ulterior i-a tăiat burta cu sabia, amenințând că îi va face o cezariană pe loc.

Femeia din Marea Britanie s-a prefăcut într-un final că a intrat în travaliu pentru a-l convinge să cheme o ambulanță, astfel că a reușit să scape teafără atât ea, cât și copilul. Jake Corry (30 de ani) a fost arestat, potrivit Mirror.

„M-am prefăcut că sunt în travaliu, era singura mea șansă de a scăpa. Chiar credeam că o să mă omoare. Din fericire, eu și fiul meu suntem bine și vorbesc public pentru a implora alte femei să renunțe la relaţiile violente înainte de a fi prea târziu”, a mărturisit Amy.

Jake Corry a negat orice faptă, dar a fost condamnat de către autorităţi la 6 ani de închisoare. La momentul arestării acesta mai avea alte 35 de infracţiuni în dosarul său.

Cei doi s-au cunoscut în 2021 și inițial lucrurile au mers bine între ei. Trei luni mai târziu, Amy a rămas însărcinată, iar de atunci lucrurile s-au schimbat.

„Eu și Jake ne-am înțeles foarte bine. Părea foarte protector, de parcă ar fi vrut să aibă grijă de mine. M-am simțit în siguranță cu el. Am încercat să-l asigur că nu îl voi înșela niciodată. Am vrut să aibă încredere în mine.

Mă trezea la 5 dimineața în fiecare zi pentru a curăța podelele. Dacă nu erau curate, mă lovea. M-a mușcat, m-a lovit, m-a strâns de gât. Nu îşi ridica niciodată vocea, îmi spunea foarte calm că e convins că îl înșel. La controlul ginecologic, nici măcar nu a crezut că copilul era al lui. Am sunat la poliție de mai multe ori și a fost condamnat și avertizat să stea departe de mine, dar mereu se întorcea. Mi-a fost frică să-i fac față pentru a-i nu răni pe membrii familiei mele. Chiar a amenințat că va distruge urna care conținea cenușa mamei mele. Ea a murit recent și moartea ei a fost foarte crudă pentru mine.

El era supărat pentru că mă tot ridicam noaptea la toaletă. Pe la 9 dimineața, Jake consumase alcool. Am încercat să plec, dar mi-a tăiat mâna cu un cuțit și mi-a aruncat telefonul prin cameră. A aliniat un set de instrumente de tortură pe pat, clești, un ciocan, un cuțit, o sabie decorativă și mi-a spus foarte calm că plănuia să mă desfigureze, dar nu mă va ucide. L-am rugat să-mi dea drumul. M-a lovit peste cap cu un ciocan și apoi m-a încătușat de calorifer. Atacul a durat ore întregi, a amenințat că îmi scoate unghiile de la picioare, a aruncat cu lucruri în mine și m-a mușcat, m-a strâns de gât, așa că aproape că am leșinat. Am profitat de situaţie şi am reuşit să îl conving că mi s-a rupt apa. S-a supărat, a înnebunit și mi-a tăiat stomacul cu sabia și a spus că va face singur cezariana. Am reușit să-l fac să creadă că copilul era în pericol, am început să prefac contracții și a chemat o ambulanță. Când era la telefon cu operatorul acesta îi cerea să caute capul copilului. Am început să intru în panică, crezând că va înțelege că mințeam. Paramedicii au sosit la timp și am mers amândoi în ambulanță. Nu am vorbit nimic până la spital. Odată ce am fost în siguranță, i-am spus unei asistente cele petrecute", a povestit tânăra.