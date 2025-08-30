Bărbatul suspectat că și-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit a fost găsit mort în zona lacului Tarnița. Care este motivul crimei

Un bărbat suspectat că şi-ar fi lovit de mai multe ori soţia cu un cuţit în zona gâtului şi apoi a fugit a fost găsit mort după ce anchetatorii l-au căutat mai multe ore. Maşina suspectului a fost găsită în zona Lacului Tarniţa, iar căutările s-au extins şi pe suprafaţa lacului. Surse au declarat pentru stiridecluj că trupul bărbatului a fost găsit pe malul lacului.

Un bărbat din judeţul Cluj şi-ar fi ucis soţia, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu mai multe lovituri de cuţit aplicate în zona gâtului, apoi a fugit în zona Lacului Tarniţa.

”La data de 29 august a.c., în jurul orei 22.45, Secţia 6 Poliţie Rurală Floreşti a fost sesizată, prin apel 112, despre faptul că în comuna Măguri-Răcătău, o persoană de sex feminin ar fi fost victima unei agresiuni. Din primele verificări, a rezultat că un bărbat, de 37 de ani, din aceeaşi localitate, s-ar fi deplasat în zona Muntele Rece, unde ar fi agresat fizic, cu un obiect tăietor-înţepător, o femeie de 32 de ani, după care a părăsit imediat locul faptei”, a transmis, sâmbătă, IPJ Cluj.

Sursa citată a precizat că la faţa locului s-a deplasat de urgenţă o echipă complexă de poliţişti, alături de un procuror criminalist, care au identificat trupul neînsufleţit al femeii. Acesta a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, în vederea efectuării expertizei medico-legale.

Maşina bărbatului a fost găsită abandonată pe un drum din apropierea lacului de acumulare. Bărbatul a fost căutat în zonă de mai multe echipaje. Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub aspectul comiterii infracţiunii de omor.

”În urma activităţilor complexe de căutare, pe malul barajului Tarniţa a fost descoperit trupul unui bărbat. În continuare, sunt derulate cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul acestuia, precum şi pentru clarificarea implicării sale în evenimentul anterior semnalat”, a mai transmis IPJ Cluj.

Bărbatul are 37 de ani și era de loc din comuna clujeană Măguri Răcătău. Dejeanul.ro scrie că acesta s-ar fi aruncat de pe barajul Tarnita, dar nu în lacul de acumulare, ci pe uscat, în aval de baraj.

Crima s-ar fi petrecut vineri seara, în jurul orei 22. Femeia, alături de care individul avea o fetiță de 4 ani, a intentat în februarie proces de divorț. Unii apropiați spun ca individul ar fi agresat-o pe femeie si în trecut, mai amintește sursa citată.

Bărbatul găsit de anchetatori ar fi agresorul, susțin pe surse cei de la stiridecluj, iar motivul crimei ar fi fost gelozia.

