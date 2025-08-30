Bărbatul suspectat că și-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit a fost găsit mort în zona lacului Tarnița. Care este motivul crimei

Autor: Silvia Salcie
Sambata, 30 August 2025, ora 12:39
631 citiri
Bărbatul suspectat că și-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit a fost găsit mort în zona lacului Tarnița. Care este motivul crimei
Bărbatul ucigaș a fost găsit în zona barajului de la Tarnița FOTO / captură dejeanul.ro

Un bărbat suspectat că şi-ar fi lovit de mai multe ori soţia cu un cuţit în zona gâtului şi apoi a fugit a fost găsit mort după ce anchetatorii l-au căutat mai multe ore. Maşina suspectului a fost găsită în zona Lacului Tarniţa, iar căutările s-au extins şi pe suprafaţa lacului. Surse au declarat pentru stiridecluj că trupul bărbatului a fost găsit pe malul lacului.

Un bărbat din judeţul Cluj şi-ar fi ucis soţia, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu mai multe lovituri de cuţit aplicate în zona gâtului, apoi a fugit în zona Lacului Tarniţa.

”La data de 29 august a.c., în jurul orei 22.45, Secţia 6 Poliţie Rurală Floreşti a fost sesizată, prin apel 112, despre faptul că în comuna Măguri-Răcătău, o persoană de sex feminin ar fi fost victima unei agresiuni. Din primele verificări, a rezultat că un bărbat, de 37 de ani, din aceeaşi localitate, s-ar fi deplasat în zona Muntele Rece, unde ar fi agresat fizic, cu un obiect tăietor-înţepător, o femeie de 32 de ani, după care a părăsit imediat locul faptei”, a transmis, sâmbătă, IPJ Cluj.

Sursa citată a precizat că la faţa locului s-a deplasat de urgenţă o echipă complexă de poliţişti, alături de un procuror criminalist, care au identificat trupul neînsufleţit al femeii. Acesta a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, în vederea efectuării expertizei medico-legale.

Maşina bărbatului a fost găsită abandonată pe un drum din apropierea lacului de acumulare. Bărbatul a fost căutat în zonă de mai multe echipaje. Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub aspectul comiterii infracţiunii de omor.

”În urma activităţilor complexe de căutare, pe malul barajului Tarniţa a fost descoperit trupul unui bărbat. În continuare, sunt derulate cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul acestuia, precum şi pentru clarificarea implicării sale în evenimentul anterior semnalat”, a mai transmis IPJ Cluj.

Bărbatul are 37 de ani și era de loc din comuna clujeană Măguri Răcătău. Dejeanul.ro scrie că acesta s-ar fi aruncat de pe barajul Tarnita, dar nu în lacul de acumulare, ci pe uscat, în aval de baraj.

Crima s-ar fi petrecut vineri seara, în jurul orei 22. Femeia, alături de care individul avea o fetiță de 4 ani, a intentat în februarie proces de divorț. Unii apropiați spun ca individul ar fi agresat-o pe femeie si în trecut, mai amintește sursa citată.

Bărbatul găsit de anchetatori ar fi agresorul, susțin pe surse cei de la stiridecluj, iar motivul crimei ar fi fost gelozia.

Tânăr arestat după ce a jefuit un nevăzător. Victima a fost amenințată cu un cuțit
Tânăr arestat după ce a jefuit un nevăzător. Victima a fost amenințată cu un cuțit
Un tânăr de 25 de ani a fost arestat după ce a pătruns în locuinţa unui nevăzător, l-a ameninţat cu un cuţit şi i-a furat telefonul mobil. El este acuzat de tâlhărie şi furt...
Ce-i răspunde Bogdan Ivan ministrului Economiei, Radu Miruță, după acuzațiile legate de numirile din Consiliile de Administrație: „Să facă toate procedurile legale”
Ce-i răspunde Bogdan Ivan ministrului Economiei, Radu Miruță, după acuzațiile legate de numirile din Consiliile de Administrație: „Să facă toate procedurile legale”
Fostul ministru al Economiei, Bogdan Ivan, actual ministru al Energiei, a declarat vineri, 29 august, la Digi24, că nu s-a simțit vizat de afirmațiile lui Radu Miruță, actualul ministru al...
#femeie ucisa, #barbat mort, #Cluj, #Tarnita , #crima
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Americanii n-au stat pe ganduri: cum au numit-o pe Jaqueline Cristian, dupa ce le-a eliminat doua favorite la US Open
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
S-au saturat grecii de romani? Turistii se plang ca o simt pe pielea lor. "Doar la noi e invers"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ”Categoric nu poate să fie o grevă. Greva nu e permisă de lege. Nici mascată nu poate să fie”, susține ministrul Justiției despre protestul magistraților
  2. Bărbatul suspectat că și-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit a fost găsit mort în zona lacului Tarnița. Care este motivul crimei
  3. Vestea care dă fiori reci șoferilor. Cum funcționează „radarele antifrânare” și unde au fost introduse prima dată
  4. Șeful spionilor din Ucraina dezvăluie cum folosește Inteligența Artificială. „Nu este o opțiune, ci o necesitate“
  5. Fostul președinte brazilian, Jair Bolsonaro, judecat pentru tentativă de lovitură de stat, nu vrea să mănânce și are crize de vărsături
  6. Locuitorii evacuați din Amara se pot întoarce la casele lor. Furnizarea de apă, electricitate și gaz se va relua treptat
  7. Atac rusesc de amploare asupra Ucrainei. Zaporojie, lovit în plin: 1 mort, 24 de răniți, inclusiv copii. Polonia ridică avioane de luptă VIDEO
  8. Vizită „fără precedent” a lui Putin la Beijing. Ce urmăresc Moscova și Beijingul într-un moment critic pentru războiul din Ucraina
  9. Un consilier local din Aiud, care a renunțat din „solidaritate” la indemnizația sa, a omis să spună că are poprire pe bani
  10. Bătaie cu pumnii în fața unei săli de pariuri după o neînțelegere mai veche. Agresorul i-a luat victimei telefonul mobil