O femeie din Constanța a murit, după ce a fost înjunghiată de partenerul său. Polițiștii spun că nu au fost sesizări anterioare cu privire la un conflict

Autor: Catalina Sirbu
Marti, 19 August 2025, ora 23:02
251 citiri
Cercetare la fața locului FOTO Hepta

O femeie în vârstă de 45 de ani a murit marți, 19 august, după ce a fost înjunghiată de partenerul ei, în vârstă de 51 de ani, incidentul având loc în locuința lor dintr-o comună din județul Constanța.

Polițiștii au afirmat că nu au existat sesizări privind o stare conflictuală între cei doi.

”Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, la data de 19 august, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat, de 51 de ani, și-ar fi omorât concubina, de 45 de ani, pe care ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înțepător. Fapta ar fi fost săvârșită în locuința acestora, din comuna Topraisar”, au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.

Ei au menționat că la Postul de Poliție Topraisar nu au existat sesizări cu privire la o eventuală stare de conflict între cei doi și nici solicitări privind emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.

#femeie ucisa, #Constanta, #politie , #stiri juridice
Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

