Încă o româncă ucisă de soț. Agresorul a lovit-o cu toporul, după care a aruncat-o într-o fântână

Tragedie în comuna Unirea. Un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani cu un topor, după o ceartă spontană, și a aruncat cadavrul într-o fântână dezafectată, apoi s-a sinucis.

Totul s-a întâmplat după o ceartă spontană între cei doi soți în timp ce se aflau în apropierea casei lor din localitatea Unirea, arată Antena 3 CNN.

„În continuarea activităţilor investigativ-operative complexe şi de cercetare desfăşurate de colectivul format din poliţişti ai Serviciului Investigaţii Criminale, Poliţiei Municipiului Calafat şi Secţiei 9 Poliţie Rurală Cetate, coordonat la faţa locului de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, însoţiţi de medic legist din cadrul IML Craiova, s-a stabilit faptul că, în dimineaţa zilei de 19 octombrie, în timp ce se aflau în proximitatea locuinţei comune din localitatea Unirea, între bărbatul de 45 de ani şi soţia sa, femeia de 39 de ani, ar fi izbucnit un conflict în timpul căruia bărbatul ar fi lovit-o pe aceasta în mod repetat cu un corp dur-tăietor”, a transmis IPJ Dolj.

Ulterior, bărbatul i-ar fi transportat cadavrul pe un câmp la aproximativ un kilometru de locuinţă, unde l-ar fi aruncat într-o fântână dezafectată, după care a revenit la locuinţa sa, unde s-ar fi spânzurat.

Cazul a fost anunţat poliţiştilor din cadrul Poliţiei Municipiului Calafat de ginerele de 26 de ani al celor doi, după ce acesta şi-a găsit socrul spânzurat la locuinţă.

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24.

