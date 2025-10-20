Încă o româncă ucisă de soț. Agresorul a lovit-o cu toporul, după care a aruncat-o într-o fântână

Autor: Daniel Groza
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 11:07
349 citiri
Încă o româncă ucisă de soț. Agresorul a lovit-o cu toporul, după care a aruncat-o într-o fântână
Femeia a fost aruncată într-o fântână FOTO gorjonline.ro

Tragedie în comuna Unirea. Un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani cu un topor, după o ceartă spontană, și a aruncat cadavrul într-o fântână dezafectată, apoi s-a sinucis.

Totul s-a întâmplat după o ceartă spontană între cei doi soți în timp ce se aflau în apropierea casei lor din localitatea Unirea, arată Antena 3 CNN.

„În continuarea activităţilor investigativ-operative complexe şi de cercetare desfăşurate de colectivul format din poliţişti ai Serviciului Investigaţii Criminale, Poliţiei Municipiului Calafat şi Secţiei 9 Poliţie Rurală Cetate, coordonat la faţa locului de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, însoţiţi de medic legist din cadrul IML Craiova, s-a stabilit faptul că, în dimineaţa zilei de 19 octombrie, în timp ce se aflau în proximitatea locuinţei comune din localitatea Unirea, între bărbatul de 45 de ani şi soţia sa, femeia de 39 de ani, ar fi izbucnit un conflict în timpul căruia bărbatul ar fi lovit-o pe aceasta în mod repetat cu un corp dur-tăietor”, a transmis IPJ Dolj.

Ulterior, bărbatul i-ar fi transportat cadavrul pe un câmp la aproximativ un kilometru de locuinţă, unde l-ar fi aruncat într-o fântână dezafectată, după care a revenit la locuinţa sa, unde s-ar fi spânzurat.

Cazul a fost anunţat poliţiştilor din cadrul Poliţiei Municipiului Calafat de ginerele de 26 de ani al celor doi, după ce acesta şi-a găsit socrul spânzurat la locuinţă.

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24.

”Fantastic!” Portarul naționalei României a mai făcut un meci uriaș în Spania
”Fantastic!” Portarul naționalei României a mai făcut un meci uriaș în Spania
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu titular, a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea bască Real Sociedad, în etapa a 9-a din La Liga....
Victorie importantă pentru naționala României, înainte de Campionatul Mondial
Victorie importantă pentru naționala României, înainte de Campionatul Mondial
Naţionala României a învins duminică, la Craiova, reprezentativa Poloniei, scor 34-29 (15-15), în al doilea meci din grupa 1 a EHF Euro Cup. Competiţia este dedicată echipelor deja...
#femeie ucisa, #Romania, #sot, #agresor, #fantana, #sinucis concediat , #crima
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Victor Piturca a vazut cu ochii lui ce a facut Gigi Netoiu si a ramas "masca": "E ceva incredibil!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A vrut sa fuga din Romania prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din sofer a ajuns milionar

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Încă un spital străin se construiește în România. Un grup din Turcia va inaugura o unitate medicală cu 120 de paturi oferind toate specializările medicale esențiale
  2. Tragedie la Lyon. Patru persoane au murit într-un incendiu devastator izbucnit într-un bloc de zece etaje
  3. Sfaturi pentru proprietarii de animale în caz de dezastru. Ce include kitul de urgență
  4. Nepoata fostului șef SRI, Ioana Timofte, a fost trimisă în judecată. E acuzată că a luat mită sejururi de lux mascate în cursuri de formare profesională
  5. Analiză: Explozia din Rahova și cine (mai) sabotează țara
  6. Încă o româncă ucisă de soț. Agresorul a lovit-o cu toporul, după care a aruncat-o într-o fântână
  7. Un câine care a trecut pe lângă un Volvo a declanșat un proces de milioane. Portbagajul cu închidere automată i-ar fi provocat răni grave unei femei
  8. AfD vrea ca Donald Trump să fie cetățean de onoare al districtului din care se trage familia sa. „A adus pace în conflictul Israel-Gaza”
  9. Teoriile conspiraționiste care circulă pe rețelele sociale după explozia blocului din Rahova. De la asasinate la comandă la scenarii de fraudă
  10. Distrigaz Sud reia treptat alimentarea cu gaze în Rahova după explozia soldată cu trei morți. Imobilele exceptate