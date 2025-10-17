Femeia găsită moartă într-o pădure a fost ucisă chiar de iubitul fiicei sale. A fost adormită, apoi sufocată și tăiată cu un cuțit

Procurorii susţin că femeia găsită moartă, joi, 16 octombrie, într-o pădure de la margine Capitalei, a fost ucisă cu sânge rece de iubitul fiicei sale, în vârstă de 14 ani.

Tânărul (20 de ani) şi fata (14 ani) au fost reţinuţi de procurori pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat (comis cu premeditare), respectiv instigare la omor calificat (comis cu premeditare).

Anchetatorii spun că cei doi tineri aveau o relaţie cu care victima nu era de acord, astfel că fata l-a determinat pe partenerul ei să-i ucidă mama.

"În noaptea de 25/26 septembrie 2025, în timp ce se afla împreună cu minora la locuinţa acesteia din municipiul Bucureşti, Sector 4, unde minora locuia împreună cu mama sa, inculpatul a exercitat asupra mamei minorei acte repetate de violenţă fizică, lovind-o cu obiecte dure, sufocând-o cu o pernă şi aplicându-i o lovitură de cuţit în zona gâtului, provocând decesul acesteia.

Din probele cauzei a rezultat că inculpaţii aveau o relaţie cu care victima nu era de acord, astfel că inculpata minoră l-a determinat pe partenerul ei să îi ucidă mama. În acest scop, cei doi i-au administrat victimei somnifere într-un pahar cu suc, iar după ce victima le-a ingerat, inculpatul a acţionat în modul expus mai sus.

S-a mai stabilit că minora a fost cea care a pus la dispoziţie cuţitul cu care inculpatul a înjunghiat victima", a anunţat, vineri, 17 cotombrie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, într-un comunicat de presă.

Cadavrul a rămas în locuinţă mai multe zile, timp în care tinerii au căutat un loc în care să abandoneze trupul victimei. Ulterior, cadavrul a fost introdus într-un sac din plastic şi îngropat pe un teren din judeţul Ilfov, fiind descoperit joi de autorităţi, într-o avansată stare de putrefacţie, şi transportat la Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti pentru efectuarea necropsiei.

Procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă a celor doi inculpaţi pentru o perioadă de 30 de zile.

Parchetul a menţionat că Serviciul Investigaţii Criminale Sector 4 a fost sesizat în legătură cu dispariţia victimei în data de 13 octombrie, iar în cadrul demersurilor efectuate în dosarul de dispariţie au fost obţinute informaţii care au condus la găsirea cadavrului şi la stabilirea situaţiei de fapt.

