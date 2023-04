Femeie din Arad, atacată pe stradă sub ochii nepăsători ai celor din jur. Tot victima a trebuit să sune și la 112

O angajată a Primăriei Arad, bătută pe stradă în Joia Mare, de un recidivist, povestește de pe patul de spital că în momentul în care a fost atacată, deși în jur erau mai mulți oameni și a strigat după ajutor, nimeni nu a intervenit. Femeia a povestit că după ce agresorul a fost în final alungat și în jurul ei s-au strâns mai mulți oameni, tot ea a fost cea care a trebuit să sune la 112.

„Mergeam pe stradă și, în dreptul unei treceri de pietoni, mi-a apărut un individ în față. M-a pleznit peste față, eu am luat-o la fugă pe trecerea de pietoni, a fugit după mine și a început să mă lovească cu mâinile peste față, peste piept, peste cap, până am căzut acolo. Am început să strig după ajutor, că nu îl cunosc, pentru că toată lumea se uita ca și când ar fi fost o ceartă domestică, nimeni nu a intervenit. Când a văzut că am căzut, in loc sa se liniștească, omul a devenit și mai violent, a început să mă lovească cu picioarele, cu o violență ieșită din comun”, a declarat femeia, citată de aradon.ro.

Victima a mai povestit că în final o pensionară a strigat, iar doi tineri au fugit spre agresor, care s-a speriat și a luat-o la fugă.

„Nu trebuia să se bată cu el, trebuia pur și simplu să îl sperie. Taximetriștii care erau acolo puteau să claxoneze, puteau să sune la 112, puteau să strige”, spune femeia, de pe patul de spital.

„Absolut nimeni nu a intervenit, erau cel puțin cinci taximetre in stație. Ea a strigat Ajutor!, Nu îl cunosc!. În fața farmaciei erau doi bărbați, nimeni nu a intervenit. Singura persoană care a intervenit a fost o bătrână de aproximativ 70 de ani, care a început să strige. Ea și doi angajați de la magazinul de peste drum, care au fugit după el și cărora țin să le mulțumesc”, a declarat și soțul victimei.

Agresorul a fost arestat preventiv pentru vătămare corporală.