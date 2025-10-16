O femeie și-a aruncat din neatenție verighetă și inelul de logodnă la gunoi. Cum le-a găsit. „A fost ca și cum ai căuta un ac în carul cu fân”

Autor: Maria Popa
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 14:41
O femeie și-a aruncat din neatenție verighetă și inelul de logodnă la gunoi. Cum le-a găsit. „A fost ca și cum ai căuta un ac în carul cu fân”
Cuplu căsătorit Foto: Pixabay

O femeie din Marea Britanie laudă echipa care a muncit ore întregi ca să-i găsească verigheta și inelul de logodnă pierdute, după ce le-a aruncat la gunoi din greșeală în timp ce făcea curățenie prin locuință.

Katie Thomas a realizat că bijuteriile ar putea fi la gunoi după ce fiica sa de 3 ani le-a pus din greșeală într-un sac menajer, conform BBC.

Femeia a sunat la compania de gunoi „Guernsey Waste”, care a informat-o la început că „probabil sacul a fost deja procesat”, însă au fost verificare imaginile de pe camerele de filmat și s-au început căutările la depozitul Longue Hougue.

Conform lui Thomas, angajații „au făcut mai mult decât era de așteptat”. Ei au săpat prin munți de gunoaie ca să-i găsească inelele.

„Ca și cum ai căuta un ac în carul cu fân”

„A fost ca și cum ai căuta un ac în carul cu fân, dar au reușit — și le sunt nespus de recunoscătoare. Când mi-am dat seama că le-am pierdut, mi s-a făcut rău. Au o valoare sentimentală uriașă, sunt parte din tine. Când le-am găsit, a fost o ușurare imensă”, povestește femeia.

Katie spune că va fi mai atentă pe viitor.

„Dacă-mi scot inelele, le voi pune într-o cutiuță încuiată”, adaugă ea.

Tot femeia mai spune că toată întâmplarea va rămâne o poveste de spus fiicei sale „când va fi mai mare”.

