Autor: Maria Popa
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 08:08
137 citiri
O femeie a intrat în Cartea Recordurilor după ce a alergat cu picioarele goale pe piese de LEGO. „A fost o experiență de neuitat” VIDEO
Femeia a intrat în Cartea Recordurilor Foto: Captură video/guinnessworldrecords.com

O femeie din Noua Zeelandă a reușit să alerge 100 de metri desculță pe un covor de piese LEGO și a intrat în Cartea Recordurilor cu timpul de 24,75 de secunde.

Evenimentul a avut loc pe 16 ianuarie la Christchurch, pe o pistă construită din 300 kg de piese LEGO, ce au fost puse la dispoziție de organizația Imagination Station și care folosește aceste piese în programe educaționale pentru copii, potrivit Guinness World Records.

Gabrielle Wall este mamă a doi copii. Ea spune că ideea i-a venit după o problemă de sănătate în anul 2022, când și-a realizat o listă cu lucruri „de bifat în viață”.

„O experiență de neuitat”

„Sunt mândră că am reușit să-mi depășesc limitele. A fost o experiență de neuitat”, a spus Gabrielle.

La pregătiri, femeia a exersat alergând cu o poziție mai lată a picioarelor, ca să își mențină echilibrul pe suprafața instabilă. Chiar dacă a avut o ezitare pe parcurs, ea a reușit să ajungă la final și a scos un timp de Cartea Recordurilor.

Acum, Gabrielle Wall speră să facă și alte recorduri cu piese LEGO, dar ar prefera să construiască cu ele și să nu mai alerge deasupra lor.

