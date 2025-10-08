Ministrul Finanţelor vrea plafon pentru contribuţia de sănătate: ”E incorect ca cineva cu salariu mare să plătească 10%, iar altul cu salariu mic o sumă mult mai mică”

10 Octombrie 2021 - Ministrul Finanţelor vrea plafon pentru contribuţia de sănătate: "E incorect ca cineva cu salariu mare să plătească 10%, iar altul cu salariu mic o sumă mult mai mică"

Eliminarea excepţiilor la taxarea muncii, cum sunt scutirile acordate angajaţilor din IT şi construcţii, trebuie discutată la pachet cu o diminuare treptată a poverii fiscale pe muncă, spune

CAS

Lucian Croitoru: Reducem CAS sau dam drumul la pomeni electorale? - interviu

05 August 2011 - Lucian Croitoru: Reducem CAS sau dam drumul la pomeni electorale? - interviu

Guvernul ar putea fi nevoit sa aleaga intre cresterea salariilor bugetarilor, mai multi bani pentru investitii sau reducerea CAS-ului.

Pensionarii iau cu asalt Casele de Ajutor Reciproc

20 Noiembrie 2008 - Pensionarii iau cu asalt Casele de Ajutor Reciproc

Sute de pensionari se imprumuta de la Casa de Ajutor Reciproc (CAR) pentru ca iarna i-a prins fara bani.

Guvernul reduce CAS-ul cu 2 la suta de la 1 ianuarie 2009

19 Noiembrie 2008 - Guvernul reduce CAS-ul cu 2 la suta de la 1 ianuarie 2009

Contributiile pentru asigurarile sociale de stat (CAS) se vor reduce cu doua puncte procentuale incepand cu data de 1 ianuarie, potrivit unei decizii a Guvernului.

U Cluj a depus memoriu la CAS

02 Iulie 2008 - U Cluj a depus memoriu la CAS

Universitatea Cluj a urmat exemplul Stelei si a depus memoriu la Curtea de Arbitraj Sportiv in cazul Valiza.

De la 1 iulie, cresc anemic si salariile

01 Iulie 2008 - De la 1 iulie, cresc anemic si salariile

1 iulie vine cu un val de scumpiri, dar aduce si o veste buna. Veniturile nete ale angajatilor vor creste prin reducerea contributiilor la fondul pentru sanatate si somaj.

CASS redus: Vom plati cu 1% mai putin la contributia de sanatate

04 Iunie 2008 - CASS redus: Vom plati cu 1% mai putin la contributia de sanatate

Contributia lunara a angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate va fi mai mica. De la 1 iulie vom plati o contributie de 5,5%, fata de 6,5% cat este in prezent, potrivit legii bugetului de

ANAF pare că intră în sfârșit în reorganizare. Se vorbește chiar despre „redimensionare pe considerente de eficiență”, iar unele structuri din teritoriu vor pierde posturi
Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
Diana Tutelcă Staicu (The Decorators): „Clienții români încep să aprecieze designul multifuncțional, calitatea, produsele sustenabile, dar și să apeleze la serviciile unui designer de interior”
Puternicele Bank of America și Goldman Sachs oferă României împrumuturi care girează credibilitatea țării noastre. Noua metodă a Ministerului de Finanțe
Zi decisivă pentru ratele românilor. Banca Națională este așteptată să comunice o decizie importantă care afectează major nivelul de trai
Cum a încercat fiul președintelui Biden să pună mâna pe terenul din jurul Ambasadei SUA de la București. Investigație New York Times
