10 Octombrie 2021 - Ministrul Finanţelor vrea plafon pentru contribuţia de sănătate: ”E incorect ca cineva cu salariu mare să plătească 10%, iar altul cu salariu mic o sumă mult mai mică”

05 August 2011 - Lucian Croitoru: Reducem CAS sau dam drumul la pomeni electorale? - interviu
Guvernul ar putea fi nevoit sa aleaga intre cresterea salariilor bugetarilor, mai multi bani pentru investitii sau reducerea CAS-ului.
Guvernul ar putea fi nevoit sa aleaga intre cresterea salariilor bugetarilor, mai multi bani pentru investitii sau reducerea CAS-ului.
Sute de pensionari se imprumuta de la Casa de Ajutor Reciproc (CAR) pentru ca iarna i-a prins fara bani.
Contributiile pentru asigurarile sociale de stat (CAS) se vor reduce cu doua puncte procentuale incepand cu data de 1 ianuarie, potrivit unei decizii a Guvernului.
Universitatea Cluj a urmat exemplul Stelei si a depus memoriu la Curtea de Arbitraj Sportiv in cazul Valiza.
1 iulie vine cu un val de scumpiri, dar aduce si o veste buna. Veniturile nete ale angajatilor vor creste prin reducerea contributiilor la fondul pentru sanatate si somaj.
Contributia lunara a angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate va fi mai mica. De la 1 iulie vom plati o contributie de 5,5%, fata de 6,5% cat este in prezent, potrivit legii bugetului de