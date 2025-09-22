O femeie a câștigat la loterie cu numerele generate de ChatGPT. „Este o binecuvântare”. Ce a făcut cu banii

Luni, 22 Septembrie 2025, ora 13:12
Bilet la Powerball Foto: Hepta

O femeie din statul Virginia, SUA, a câștigat 150.000 de dolari la loterie, după ce a folosit numere generate de ChatGPT.

Kerri Edwards a decis să doneze toată suma unor organizații caritabile, potrivit Newsweek.

Powerball este un joc oferit de 45 de loterii din Statele Unite ca și un joc comun. De asemenea, este coordonat de Multi-State Lottery Association (MUSL), o organizație nonprofit.

Se extrag 5 bile din 59 de bile albe și o bilă din 35 de bile Powerball. Fiecare variantă costă 2 dolari sau 3 dolari cu opțiunea Power Play. Extragerile Powerball au loc miercurea și sâmbăta.

Edwards a vrut să joace pentru prima dată la Powerball și a apelat la ChatGPT pentru a alege numerele norocoase. Robotul i-a recomandat o combinație care i-a adus americancei un câștig de 150.000 de dolari la extragerea din 8 septembrie.

Femeia a ghicit 4 din cele 5 numere principale și Powerball-ul, iar datorită opțiunii Power Play, premiul său s-a triplat.

Kerri Edwards a spus că atunci când a primit notificarea despre câștig a crezut că este o înșelătorie.

Abia după ce și-a verificat contul s-a convins că este de fapt câștigătoarea.

„Este o binecuvântare”

„Știam că trebuie să donez totul. Este o binecuvântare și vreau să ajut pe alții”, a transmis Edwards, într-o conferință de presă.

A doua zi, Kerri a donat banii către 3 organizații caritabile: AFTD, o asociație care finanțează cercetarea bolii care i-a luat viața soțului ei pompier, Shalom Farms, o organizație care luptă împotriva foametei și a insecurității alimentare, și Navy-Marine Corps Relief Society, un fond de ajutorare pentru soldați și familiile acestora.

Femeia a spus că pentru ea acest câștig nu este doar un premiu, ci și „o oportunitate de a arăta cum norocul neașteptat poate fi transformat în sprijin pentru cei care au cea mai mare nevoie de ajutor”.

