O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și nu s-a mai întors. Ce a scris în ultimul mesaj

Polițiștii de pe o insulă olandeză din Caraibe încearcă să găsească o femeie de 47 de ani din SUA, care nu s-a mai întors pe nava de croazieră cu care călătorea.

Vasul a acostat pe insulă săptămâna trecută.

Angajații navei au observat că Jessica Collins nu s-a întors la bordul navei Carnival Horizon pe 17 septembrie, după o escală pe insulă, conform unui comunicat de presă citat de The Independent.

Compania a declarat marți, 23 septembrie, pentru USA Today că femeia „a debarcat cu toate lucrurile sale într-un rucsac și a lăsat un bacșiș pentru însoțitorul de cabină, împreună cu un bilet de mulțumire”.

„Ulterior, ea a trimis un mesaj unui membru al echipei noastre care încercase să o contacteze, spunându-i că este în siguranță și că nu dorește să fie găsită sau contactată din nou. Deși cooperăm cu autoritățile locale, se pare că această clientă a luat măsuri deliberate pentru a fi singură”, mai spune compania.

Anunțul vine după ce polițiștii din Bonaire au transmis pe 20 septembrie că Jessica Collins și-a luat cu ea actul de identitate și că și-a lăsat pe navă niște bunuri personale.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins-o pe americancă cu puțin timp înainte de a pleca de pe navă. Collins purta un rucsac gri și era îmbrăcată cu o cămașă cu mânecă scurtă și pantaloni scurți din blugi.

Croaziera de 8 zile în sudul Caraibelor a început pe 13 septembrie, la Miami. Vasul are o capacitate de aproape 4.000 de pasageri.

Ads