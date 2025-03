Obsesia unei tinere pentru moda anilor 1950. A cheltuit mii de euro pe haine vintage FOTO/VIDEO

O tânără de 21 de ani, din Marea Britanie este o mare fană a filmelor vechi și se mândrește cu îmbrăcămintea ei vintage.

Claudia Lou spune că are peste 100 de rochii, inclusiv o rochie de bal originală din anii 1950.

Pentru a-și transforma pasiunea într-o colecție de vintage, tânăra a cheltuit 12.000 de euro, potrivit Mirror.

Având o pasiune pentru filmele clasice, Claudia a început să poarte haine vintage încă de la 18 ani.

În dulapul ei se regăsesc peste 100 de rochii, inclusiv bijuterii, dar și o rochie de bal din anii '50.

De asemenea, ea nu se oprește doar la îmbrăcăminte. În colecția ei se află și alte comori de epocă, cum ar fi un casetofon original, un set de toaletă retro și un medalion neobișnuit.

„Este un stil foarte atemporal. Este modest. Este excentric. Îmi place să combin stilul vechi cu cel actual ca nimeni să nu uite ținutele mele. Mi-a plăcut ideea că nimeni nu s-ar fi gândit să iasă în pantaloni sport în anii ’50”, spune Claudia Lou.

Ea spune că a iubit întotdeauna stilul clasic.

„Am iubit întotdeauna stilul clasic. Am vizionat filme vechi, cum ar fi Parent Trap din 1961, și am văzut rochia roz cu funda roz pe care o poartă Hayley Mills. Îmi amintesc că am văzut-o și am spus „OMG, o ador””, povestește tânăra.

Încă de la vârstă de 18 ani, Claudia a pătruns ușor în lumea retro cu coafuri vintage, seturi twin și apoi rochii complete. „Am crezut că trebuie să nu mă mai preocupe ce cred oamenii”, mai spune tânăra.

Ea a petrecut ultimii 4 ani adunând o colecție de îmbrăcăminte vintage. Și-a cumpărat piese de pe Vinted, Facebook Marketplace, eBay și de la diverse magazine vintage.

„Am o rochie de bal originală din anii '50, în stare perfectă – niciodată nu a fost purtată”, dezvăluie tânăra. „Este roz, cu tulle. Este minunată. A fost un pic scumpă, dar a meritat din plin”.

