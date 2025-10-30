O femeie și-a dat comandă de o monedă din aur și a primit acasă un castravete stricat. Cum a fost păcălită

O germancă care a dat peste 3000 de euro pe o monedă din aur pe care o descoperise pe un site de anunțuri a primit acasă un castravete stricat.

Victima își luase și măsuri de precauție, ca să prevină înșelăciunea, dar tot a picat în capcană.

Femeia din Oberpfalz a găsit moneda pe un site de anunțuri și l-a contactat imediat pe presupusul comerciant.

După ce au stabilit suma, mai exact 3.300 de euro, ea i-a spus vânzătorului că va face plata la primirea monedei, lucru pe care comerciantul l-a acceptat, transmite Bild.

Plata ramburs îi acorda femeii șansa de a verifica coletul la livrare. Atunci când pachetul a ajuns la destinație, ea nu se afla acasă, iar tatăl acesteia a preluat pachetul și a achitat cei 3.300 de euro fără să facă verificări.

Când femeia s-a întors acasă spre seară, ea a deschis pachetul și a găsit în loc de monedă un castravete stricat.

Victima a reclamat incidentul la poliție, dar autoritățile au informat-o că există șanse minime de a-l depista pe escroc, pentru că acesta a utilizat date false.

