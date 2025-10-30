O femeie și-a dat comandă de o monedă din aur și a primit acasă un castravete stricat. Cum a fost păcălită

Autor: Maria Popa
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 14:59
454 citiri
O femeie și-a dat comandă de o monedă din aur și a primit acasă un castravete stricat. Cum a fost păcălită
Castravetele primit în colet Foto: Poliția Sulzbach-Rosenberg

O germancă care a dat peste 3000 de euro pe o monedă din aur pe care o descoperise pe un site de anunțuri a primit acasă un castravete stricat.

Victima își luase și măsuri de precauție, ca să prevină înșelăciunea, dar tot a picat în capcană.

Femeia din Oberpfalz a găsit moneda pe un site de anunțuri și l-a contactat imediat pe presupusul comerciant.

După ce au stabilit suma, mai exact 3.300 de euro, ea i-a spus vânzătorului că va face plata la primirea monedei, lucru pe care comerciantul l-a acceptat, transmite Bild.

Plata ramburs îi acorda femeii șansa de a verifica coletul la livrare. Atunci când pachetul a ajuns la destinație, ea nu se afla acasă, iar tatăl acesteia a preluat pachetul și a achitat cei 3.300 de euro fără să facă verificări.

Când femeia s-a întors acasă spre seară, ea a deschis pachetul și a găsit în loc de monedă un castravete stricat.

Victima a reclamat incidentul la poliție, dar autoritățile au informat-o că există șanse minime de a-l depista pe escroc, pentru că acesta a utilizat date false.

Secretarul general al Guvernului, despre creșterea salariului minim: „Suntem captivi prejudecăților patronilor din România”
Secretarul general al Guvernului, despre creșterea salariului minim: „Suntem captivi prejudecăților patronilor din România”
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea (PSD) anunță joi, 30 octombrie, că patronatele nu susțin creșterea salariului minim pe economie, sindicatele o susțin, iar la Guvern întâlnim...
Oamenii din Germania sunt ceva mai mulțumiți de viața lor
Oamenii din Germania sunt ceva mai mulțumiți de viața lor
Institutul Federal pentru Cercetarea Populației verifică anual gradul de satisfacție al populației. Acesta constată, între altele, că pe măsură ce trăiesc mai mult în Germania, străinii...
#femeie, #inselaciune, #moneda, #castravete, #Germania, #inselaciune internet, #livrare , #Germania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Doar 4 cuvinte: cum si-a numit Victor Piturca sotia, pe care a inselat-o timp de 16 ani
Digi24.ro
Donald Trump, prima declaratie despre reducerea trupelor americane din Romania
DigiSport.ro
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris in 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, dupa ce l-a vazut la sfintirea Catedralei

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fetiță de nici doi ani, găsită pe marginea unui drum. Ce a spus polițiștilor persoana care trebuia să aibă grijă de ea
  2. Arta de a-l lăsa pe Trump să revendice victoria, în timp ce pleci mai puternic de la întâlnire ANALIZĂ
  3. Ce amenzi au dat jandarmii pentru scandalul făcut de suporterii lui Călin Georgescu la Tribunalul București
  4. O femeie și-a dat comandă de o monedă din aur și a primit acasă un castravete stricat. Cum a fost păcălită
  5. Critici împotriva ordinului lui Trump de reluare a testelor nucleare: „Nu aceasta este modalitatea de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace”
  6. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a decis blocarea platformei Polymarket
  7. Incendiu mortal într-un apartament din Teleorman. Cauza probabilă – o ţigară uitată aprinsă
  8. Reacția Rusiei după ce SUA au anunțat că reiau testarea armelor nucleare, după o pauză de 33 de ani. "Dacă cineva se abate de la moratoriu, vom acționa în consecință"
  9. Angajații Distrigaz și ai firmei private care s-au prezentat la blocul din Rahova au fost arestați. Împotriva companiilor a început urmărirea penală
  10. Pacienții ar putea lua parte la deciziile medicale care îi privesc în spitale. Ce prevede proiectul USR