O femeie care dădea examenul auto l-a lovit pe instructor și a avariat două mașini. Ea se afla la a treia încercare

Autor: Maria Popa
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 14:16
306 citiri
Femeie la volan Foto: Pixabay

O femeie care dădea proba practică pentru obținerea permisului de conducere a lovit un instructor și a avariat două mașini când încerca să scoată autoturismul din parcare. Accidentul a avut loc luni, 13 octombrie, în parcarea centrului comercial Prahova Value Center din Ploiești.

Femeia de 45 de ani era la a treia încercare de a obține permisul de conducere, potrivit IPJ Prahova.

Accidentul s-a produs la pornirea de pe loc, iar instructorul de 58 de ani a fost prins între autoturism și un alt vehicul.

Bărbatul s-a ales cu picioarele strivite și a fost dus la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

„Din primele verificări a rezultat faptul că un autoturism, condus de către o femeie de 45 de ani, care se pregătea să plece de pe loc, în cadrul unei probe practice pentru obținerea permisului de conducere, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism parcat.

În urma impactului, o persoană aflată în apropiere ar fi fost surprinsă între vehicule”, a anunțat IPJ Prahova.

Instructorul era pe marginea drumului pentru a vedea plecarea elevei pe traseu.

„Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Toate persoanele implicate au fost testate cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ”, mai arată IPJ Prahova.

Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă. Momentan nu se știe dacă vizată va fi femeia de la volan, polițistul examinator sau chiar amândoi.

#femeie, #examen conducere, #lovit masini parcate, #instructor auto, #Ploiesti, #femeie volan , #accidente rutiere
