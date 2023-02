Povestea Iuliei, tânăra de 25 de ani care a ajuns în comă la ATI după o banală anestezie: ”De Ziua Îndrăgostiților obișnuiam să îi duc inimioare și flori”

O femeie din Alba a ajuns în comă la spitalul județean după o banală anestezie ce a fost realizată la unitatea medicală din orașul Cugir.

Povestea Iuliei, tânăra care a ajuns în stare critică pe secția de ATI a Spitalului din Alba Iulia, a fost făcută publică de soțul acesteia.

„Totul a început într-o zi de decembrie, mai exact pe 11, când sotia mea a fost internată la Spitalul Orășenesc Cugir, pentru efectuarea unei intervenții laparoscopice sugerate de către domnul doctor ginecolog M. I. S., a cărui pacientă era de aproximativ un an și jumătate.

Pregătirea pentru intervenția propriu-zisă a durat câteva zile, mai exact din 11.12.2022 până in data de 14.12.2022, timp în care i s-a sugerat să nu mănânce și i s-au efectuat mai multe proceduri specifice (spălături intestinale). În data de 14.12.2022, ora 12:11 minute am schimbat ultimele cuvinte cu ea, urmând ca după aceea să intre în operație…

După multe ore de așteptare și gânduri, am fost anunțat telefonic abia la ora 18:08 minute că Iulia a fost transferată în jurul orei 15 la Spitalul Județean Alba, în stare critică, în comă profundă și insuficiență de organe multiple, cu șanse minime de supraviețuire.

Am aflat mai târziu că intervenția propriu-zisă nu s-a mai efectuat iar degradarea stării de sănătate a sotiei mele a început după spusele doamnei doctor anestezist N. G. E., nu după injectarea totală a anesteziei ci după injectarea doar a unei substanțe cu acțiune redusă. Până în acea zi, Iulia a mai suportat alte două anestezii, fără nici un fel de problemă”, spune soțul femeii, Ioan.

Acesta afirmă că nici unul dintre cei care aveau ”obligația morală” de a explica ce s-a întâmplat cu adevărat nu au făcut-o.

”Dacă am solicitat în scris un răspuns clar, ni s-a oferit următoarea explicație: „poate fi o complicație imprevizibilă a anesteziei generale întâlnite rar în practica curentă”. Nu pot înțelege de ce o intervenție care i s-a prezentat a fi una de scurtă durată și destul de simplă a avut o evoluție atât de dramatică, de ce pe corpul Iuliei au rămas urmele unei traheostomii începute și nereușite de către doctorul ginecolog, de ce am fost anunțat atât de târziu de starea ei, de ce dacă a primit oxigen în permanență a fost afectată atât de grav neurologic? Întrebările „de ce?” sunt multe și doar Dumnezeu știe dacă voi primi vreodată răspunsurile mult așteptate. Nu am nici un dreptul să critic, să condamn sau să acuz pe cineva și nici nu-mi doresc să fac vreodată asta, vreau doar să aflu adevărul și să înțeleg ce s-a întâmplat cu adevărat în acea zi de coșmar în care viața Iuliei s-a schimbat”, mai afirmă tânărul din Cugir

Iulia are 25 de ani, iar cei doi s-au căsătorit în vara anului 2022. ”Era o fire veselă, energică și fericită și într-o zi toată viața i-a fost dată peste cap. Acum zace inconștientă pe un pat de spital, pe secția ATI a spitalului județean Alba și duce zi de zi o luptă pentru supraviețuire. De Ziua Îndrăgostiților obișnuiam să îi duc inimioare și flori, anul acesta i-am dus scutece pentru adulți și șervețele.

Familiile noastre îmi sunt sprijin și putere, cu toții luptăm zi de zi alături de ea, o vizităm și îi asigurăm tot necesarul pentru tratamentul și igiena personală și așteptăm un miracol viu, nu voi renunța nici o secundă să cred că Iulia va fi bine și va fi din nou lângă mine”, spune Ioan.

Bărbatul speră ca profesionalismul celor de la secția ATI a Spitalului Județean Alba să îi fie de ajutor soției sale. ”Sper ca împreună să reușim, finalul să fie unul fericit iar Iulia să revină acasă și să fie Iulia pe care o știm cu toții și a cărui zâmbet mi-a lipsit enorm în aceste aproape 9 săptămâni. Cuvintele nu pot explica ce simt atunci când, după mai bine de 9 ani, seara vorbesc doar cu niște poze care nu îmi pot răspunde iar când mă trezesc dimineața și o caut cu privirea în speranța că ceea ce trăiesc e doar un vis urât, văd că ea chiar nu e lângă mine și nu-mi rămâne decât să sper că într-o zi totul o să fie bine”.

