Intervenție chirurgicală de excepție la Craiova: O femeie de 99 de ani a fost operată cu succes de fractură la șold

Maria Chițu are 99 de ani FOTO Gazeta de Sud

O pacientă în vârstă de 99 de ani a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Craiova cu fractură de șold. Dopă o intervenție chirurgicală, starea femeii este bună.

Maria Chițu este încă un om puternic și lucid. „Mama are 99 de ani, a intrat în 100 și nu are nimic, e foarte bine, doar că acum s-a întâmplat să se lovească de masa de călcat. A fost mereu îngrijită. Dacă merge pe gresie și vede o scamă, și acum se apleacă să o ia. Doar că acum câteva seri eu călcam și ea s-a împiedicat de masa de călcat și a căzut pe ștechere. Am sunat la 112, a preluat-o Ambulanța, imediat au băgat-o în operație la spital”, a povestit fiica pacientei, Tena Ghinea, pentru Gazeta de Sud.

Când a aflat că i se face poză pentru ziar, doamna Maria a cerut repede un ruj. Nu face poză fără ruj, le-a transmis asistentelor, așa că una dintre ele a plecat în misiune. „Dar să nu fie roșu!”, a ținut să precizeze pacienta.

Dacă nu ar fi fost operată, pacienta ar fi avut un risc de mortalitate de 85% în primul an după traumatism, conform studiilor, a precizat dr. Răzvan Melinte, medic primar ortoped, care a efectuat intervenția alături de un tânăr medic rezident, aflat în anul V, Cristian Diaconescu.

„După intervenția chirurgicală, riscul scade la 30%. Dacă operezi cât mai repede, cum am procedat în acest caz, riscul scade și mai mult. Momentan, pacienta este foarte bine. Este un caz special, rar. Am mai avut unul similar acum 10 ani”, a declarat dr. Răzvan Melinte.

Ads