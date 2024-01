Poliţia japoneză a anunțat că trei bărbaţi au fost transportaţi miercuri, 3 ianuarie, la spital după ce o femeie i-a rănit cu un cuţit într-un tren în gara Akihabara din Tokyo, relatează Reuters.

Poliţia a primit un apel de urgenţă cu puţin înainte de ora locală 23.00 (16.00, ora României), în care se spunea că o femeie a provocat răni cu un cuţit pe linia de centură Yamanote, una dintre cele mai aglomerate rute de transport din oraş, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului Poliţiei Metropolitane din Tokyo.

Compania feroviară East Japan a declarat că linia de centură Yamanote a fost suspendată pentru o scurtă perioadă din cauza unor "probleme în tren".

Televiziunea publică NHK a raportat iniţial că patru persoane au fost înjunghiate.

Femeia a fost reţinută în cele din urmă şi, potrivit agenţiei Kyodo, şi-a recunoscut faptele, spunând că a avut "intenţia de a ucide pe cineva", a declarat poliţia.

Agenţia de ştiri Kyodo a relatat că niciuna dintre victime nu a suferit răni care să îi pună viaţa în pericol.

Tokyo, Japan - Footage from inside the train where 4 people were stabbed. The female attacker has been arrested. Motive not known 🇯🇵🗾 pic.twitter.com/0wG4tskVel